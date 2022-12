Deebo Samuel (genou / cheville) des 49ers retourne à l’entraînement, exclu contre les Raiders

Deebo Samuel est de retour.

Le receveur étoile des 49ers de San Francisco a repris l’entraînement jeudi après avoir eu des problèmes de genou et de cheville. Il a joué pour la dernière fois lors de la victoire de la semaine 14 des Niners contre les Buccaneers de Tampa Bay, sortant au deuxième quart avec des blessures au genou et à la cheville.

Vendredi, Samuel a été exclu pour le match de dimanche contre les Raiders, Kyle Shanahan déclarant qu’il y a “une chance” qu’il joue lors de la finale de la saison régulière de la semaine prochaine contre les Cardinals de l’Arizona.

Bien sûr, avoir Samuel en bonne santé pour les séries éliminatoires est la priorité absolue. Les 49ers sont l’équipe la plus chaude du football, ayant remporté huit victoires consécutives et décrochant déjà la NFC West. Ils détiennent actuellement la tête de série n ° 3 de la NFC, à un match des Vikings du Minnesota.

Non seulement Samuel ajouterait au stock de joueurs habiles des Niners aidant le quart-arrière débutant recrue Brock Purdy, mais il reste l’une des armes les plus dangereuses de la NFL. Bien qu’ils aient raté trois matchs complets en 2022, seuls son coéquipier Christian McCaffrey et Austin Ekeler des Chargers ont plus de verges sur réception (612) et de verges au sol (228) que Samuel.

En 2021, Samuel a remporté les honneurs All-Pro après être devenu le premier joueur de l’histoire de la ligue à dépasser 1400 verges sur réception et 300 verges au sol au cours de la même saison, tout en établissant un record avec huit touchés au sol par un large. Il a ajouté 291 verges supplémentaires de mêlée en trois matchs éliminatoires.

Si les 49ers vont faire une autre course profonde, Samuel pourrait être aussi important que n’importe qui.

