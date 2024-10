Deebo Samuel et George Kittle devraient jouer dimanche

Le receveur des 49ers Deebo Samuel avançait dans la bonne direction au fil de la semaine, mais ni lui ni l’équipe n’étaient disposés à garantir qu’il le ferait. être dans la file d’attente contre les Cowboys dimanche soir.

Rien ne deviendra officiel avant dimanche, mais plusieurs rapports indiquent que Samuel sera de retour dans l’alignement ce week-end. Samuel devrait jouer bien qu’il soit répertorié comme douteux en raison de la maladie qui l’a conduit à être hospitalisé pendant deux nuits plus tôt cette semaine.

Samuel a dû quitter le match de dimanche dernier à cause de sa maladie et on lui a ensuite diagnostiqué une pneumonie. Il est sorti de l’hôpital mardi.

L’ailier rapproché George Kittle a également été répertorié comme douteux. Il souffre d’une blessure au pied, mais devrait également jouer contre les Cowboys.

