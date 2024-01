Deebo Samuel des 49ers n’a pas de fracture à l’épaule, son statut est encore incertain pour le match de championnat NFC

Le statut du receveur des 49ers de San Francisco, Deebo Samuel, pour le match de championnat NFC de ce week-end contre les Lions de Détroit reste incertain, a déclaré lundi l’entraîneur Kyle Shanahan. Samuel s’est blessé à l’épaule lors de la victoire 24-21 de son équipe en séries éliminatoires contre les Packers de Green Bay samedi soir, mais l’équipe a déclaré qu’il n’avait pas de fracture.

Les 49ers ont déclaré qu’ils espéraient avoir une idée beaucoup plus précise de la disponibilité potentielle de Samuel pour le match pour le titre NFC d’ici le milieu de la semaine.

“Elle n’était pas cassée, donc c’était vraiment bon signe”, a déclaré Shanahan à propos de l’épaule de Samuel. « Mais ça fait encore trop mal pour que nous ayons une bonne idée de la façon dont ça va guérir cette semaine. Il faut donc juste être patient, voir comment il se sent mercredi. Et en fonction de l’amélioration ou non, nous verrons s’il a une chance pour le match ou non.

Les 49ers élaborent actuellement leur plan de match offensif. Le mercredi est le jour d’installation pendant l’entraînement et le jeudi est l’entraînement le plus intense de la semaine.

“Si nous savons qu’il n’est pas disponible, cela rend les choses plus faciles du point de vue de la planification du match”, a déclaré Shanahan. “Mais s’il y a une chance, et je pense que nous en aurons une meilleure idée mercredi, il y aura évidemment des choses dans (le plan de match) pour lui.”

Les 49ers étaient satisfaits des contributions de remplacement du receveur vétéran Chris Conley contre les Packers. Conley a réalisé un bloc clé sur le touché de 39 verges du demi offensif Christian McCaffrey avant d’attraper un retrait de 17 verges en profondeur du quart-arrière Brock Purdy lors de l’entraînement gagnant.

“Conley, c’est pourquoi des gars comme lui et Willie Snead sont ici”, a déclaré Shanahan.

Samuel a quitté le match de la ronde divisionnaire de la NFC à deux reprises avant d’être exclu en raison d’une blessure à l’épaule pour entamer le troisième quart-temps. La blessure à l’épaule s’est produite au milieu du premier quart-temps et son retour a été initialement jugé douteux. Au début de la mi-temps, il a été aperçu sans son maillot ni ses épaulettes et a été rapidement exclu pour le reste du match.

Il est parti pour la première fois au cours du premier quart-temps après avoir reçu un coup dur à la tête. Il est entré dans la tente médicale bleue et a passé le protocole sur les commotions cérébrales avant de retourner sur la touche.

La journée de Samuel s’est terminée avec deux attrapés et 24 verges. Il a enregistré 892 verges sur réception et 225 verges au sol au cours de la saison, totalisant 12 touchés au total.

La perte de Samuel en milieu de match ajoute aux frustrations des 49ers

Évidemment, ne pas avoir Samuel dans la rotation des receveurs est mauvais pour les 49ers. Ils ont perdu les trois matchs qu’il a manqués ou qu’il n’a pas pu terminer en raison d’une blessure à l’épaule lors de la sixième semaine. Mais le perdre en début de match, comme ce fut le cas samedi, est pire. Shanahan a déclaré que cela avait conduit à toutes sortes de défis de jeu, dont un dans lequel Jauan Jennings avait fini par s’aligner dans le champ arrière et obtenir un report. (Résultat : une perte de 1 mètre).

De plus, Purdy aurait pu utiliser Samuel un jour où les Packers jouaient une couverture douce et où la précision de Purdy était mauvaise en raison de la pluie et d’un ballon de football mouillé. Les appels de jeu auraient probablement été similaires à ceux de la semaine 3 lorsque Purdy a ciblé Samuel 12 fois contre les Giants de New York et que Samuel a terminé avec 129 verges sur réception. — Matt Barrows, les 49ers battent l’écrivain

Samuel a une motivation supplémentaire pour jouer contre les Lions

Samuel n’a pas besoin de motivation supplémentaire pour jouer dimanche. Après tout, son équipe participe au championnat NFC pour la troisième année consécutive, et les deux matchs précédents se sont terminés par un chagrin pour lui et les 49ers. Mais il y a une couche supplémentaire de grésillement dans un affrontement 49ers-Lions étant donné que la sécurité des Lions CJ Gardner Johnson, un ancien joueur des Eagles, se dispute avec Samuel depuis la saison régulière.

“Vous feriez mieux d’espérer que vous ferez toutes ces discussions quand nous vous verrons tous, quel que soit le tour (des séries éliminatoires)… parce que je peux vous garder”, a déclaré Gardner-Johnson lors d’une session Instagram Live. « Vous ne pouvez pas exécuter des itinéraires. Vous êtes un porteur de ballon. Vous êtes un porteur de ballon. Je ne vais pas m’asseoir ici et jouer avec toi, petit garçon. Juste parce que tu as un petit sac, les gens te donnent un peu d’influence, et puis tu n’es plus rien, mon frère.

Samuel est au milieu d’une longue dispute avec les défenseurs de Philadelphie à la suite du championnat NFC de l’année dernière. Cela a ajouté un peu plus de jus à la rencontre des équipes du 3 décembre cette saison. Un Samuel excité a terminé avec 138 verges au total et trois touchés dans ce match. — Tumulus

Lecture obligatoire

(Photo : Michael Owens/Getty Images)