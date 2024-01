Deebo Samuel des 49ers “incertain” pour le match pour le titre NFC contre les Lions de Détroit

Alors que le match de championnat NFC entre les Lions de Détroit et les 49ers de San Francisco se rapproche, le statut de l’une des armes clés de San Francisco reste en suspens.

Selon certaines informations, l’entraîneur-chef des 49ers, Kyle Shanahan, a déclaré que le receveur vedette Deebo Samuel ne s’était pas entraîné mercredi et que son statut était discutable pour le match pour le titre NFC dimanche en raison d’une blessure à l’épaule. Lundi, Shanahan a déclaré aux journalistes que Samuel n’avait pas d’épaule fracturée mais qu’il souffrait toujours beaucoup, laissant son statut pour dimanche comme “flou.”

Samuel a quitté la victoire des 49ers en ronde de division contre les Packers de Green Bay en première mi-temps après avoir subi une blessure à l’épaule. L’ancien receveur All-Pro a d’abord quitté le match pour être vérifié pour une commotion cérébrale au premier quart, avant de revenir et de repartir rapidement pour se rendre aux vestiaires avec des entraîneurs blessés à l’épaule et n’est pas revenu.

L’offensive des 49ers a connu des difficultés pendant la majeure partie de la soirée contre Green Bay après qu’un de leurs meilleurs meneurs de jeu ait quitté le terrain, mais a réussi un touché décisif de 69 verges dans les dernières minutes. San Francisco a gagné 356 verges au total – 287 en dehors du dernier entraînement – ​​et a réussi deux touchés du porteur de ballon Christian McCaffrey et un de l’ailier rapproché George Kittle.

Plus tard dans la journée, après que Shanahan ait déclaré que son statut était incertain et qu’il ne participerait pas à l’entraînement, Samuel a suivi quelques séances d’entraînement sur le côté du terrain d’entraînement des 49ers. Sur le côté, Samuel a couru sur toute la longueur du terrain et a travaillé tout en portant un ballon de football, selon Omar Ruiz de NFL Network.

Si Samuel est incapable de jouer, cela pourrait mettre un frein énorme à l’offensive puissante de San Francisco, qui occupe le sommet de la NFL dans presque toutes les catégories statistiques et qui a connu des difficultés sans lui cette année. Samuel a raté deux matchs et la majorité d’un autre plus tôt cette saison après avoir subi une fracture capillaire à la même épaule au cours de la semaine 6 contre les Browns de Cleveland.

Après avoir quitté la blessure au début du premier quart, l’offensive des 49ers s’est arrêtée brutalement contre les Bruns. Samuel est parti après le deuxième entraînement du match, et les 49ers n’ont réussi à marquer que 10 points par la suite dans une défaite de 19-17. L’offensive n’a réussi que 215 verges au total, avec 107 verges par la passe.

Samuel a raté les deux matchs suivants contre les Vikings et les Bengals, deux défaites pour San Francisco. Dans les deux matchs, l’offensive a réussi à marquer 17 points – bien loin de sa moyenne de 28,9 points au cours de la saison régulière – tout en retournant le ballon trois fois chacun. Contre les VikingsSan Francisco a gagné 325 verges au total, dont 260 dans les airs, avec deux touchés de McCaffrey. Contre les Bengalsl’offensive a gagné 460 verges au total et McCaffrey a marqué deux fois de plus, mais trois revirements étaient trop difficiles à surmonter contre une équipe des Bengals au complet avec Joe Burrow toujours dans l’alignement.

Samuel possède le quatrième plus grand nombre de réceptions à San Francisco avec 60 réceptions pour 892 verges et sept touchés. Connu comme une arme dynamique partout, il compte également 37 courses pour 225 verges et cinq touchés en tant que porteur de ballon cette saison. Les trois joueurs devant lui lors des réceptions (McCaffrey, Kittle et le receveur Brandon Aiyuk) étaient tous des joueurs All-Pro de la première ou de la deuxième équipe cette saison (le plaqueur gauche Trent Williams et l’arrière Kyle Juszczyk faisaient également partie de la première équipe All-Pro). -Pros en attaque).