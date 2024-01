Deebo Samuel des 49ers autorisé à jouer dans le championnat NFC contre les Lions

Le receveur des 49ers de San Francisco, Deebo Samuel, a été retiré du rapport de blessure vendredi et participera dimanche au match de championnat NFC contre les Lions de Détroit.

Samuel a subi ce qu’il appelle une « contusion profonde » à l’épaule lors de la victoire 24-21 de son équipe en séries éliminatoires contre les Packers de Green Bay, samedi soir. L’entraîneur des 49ers, Kyle Shanahan, a déclaré lundi que Samuel n’avait pas de fracture.

Il a déclaré avoir passé d’innombrables heures à travailler avec les physiothérapeutes de San Francisco cette semaine pour soulager la douleur. Lorsqu’un journaliste a demandé à Samuel comment il protégerait son épaule dimanche, le receveur a secoué la tête.

“Je ne protège rien”, a déclaré Samuel.

Samuel a quitté le match de la ronde de division NFC à deux reprises avant d’être exclu en raison d’une blessure à l’épaule au début du troisième quart-temps. La blessure à l’épaule s’est produite au milieu du premier quart-temps et son retour a été initialement jugé douteux. Au début de la mi-temps, il a été aperçu sans son maillot ni ses épaulettes et a été rapidement exclu pour le reste du match.

Il est parti pour la première fois au cours du premier quart-temps après avoir reçu un coup dur à la tête. Il est entré dans la tente médicale bleue et a passé le protocole sur les commotions cérébrales avant de retourner sur la touche.

La journée de Samuel s’est terminée avec deux attrapés et 24 verges. Il a enregistré 892 verges sur réception et 225 verges au sol au cours de la saison, totalisant 12 touchés au total.

Après que Samuel ait quitté le match de dimanche, le receveur vétéran Chris Conley a vu une augmentation des snaps contre les Packers et a réalisé un blocage clé sur le touché de 39 verges du demi offensif Christian McCaffrey avant d’attraper un retrait de 17 verges en profondeur du quart-arrière Brock Purdy lors du drive gagnant.

Il était difficile de dire que Samuel était blessé en le regardant au début des deux derniers entraînements. Il s’est bien déplacé, a tournoyé – et a bougé ses bras – au rythme de la musique diffusée par les haut-parleurs et a levé la main pour décrocher deux passes juste au-dessus de sa tête pendant la période de zone rouge vendredi.

Shanahan a déclaré que le problème tournait autour de la tolérance à la douleur à l’épaule de Samuel, qui diminuait au fil de la semaine. Samuel était au complet vendredi et Shanahan a déclaré que le receveur ne risquait pas d’autres dommages à l’épaule en jouant. Il semble que la seule question sera celle du contact : combien de coups l’épaule de Samuel pourra-t-elle absorber contre les Lions ?

L’ultra-physique Samuel, bien sûr, utilise son épaule – ses genoux et ses cuisses – plus que le receveur large moyen et les 49ers l’utilisent souvent dans des rôles de type tailback. Au fil des années, les joueurs défensifs ont eu hâte de lui tirer dessus et de tester sa détermination. Au cours de la saison 2021, par exemple, il a dû brièvement sortir des trois matchs éliminatoires – à Dallas, Green Bay et Los Angeles – après avoir encaissé de gros coups ou peaufiné des blessures existantes. Mais il n’est jamais sorti pour de bon, et il a combiné 191 et deux touchés lors de ces matchs.

Shanahan a commencé la semaine inquiet du statut de Samuel pour ce match pour le titre NFC, mais il termine la séquence de trois entraînements de San Francisco sans s’en soucier. C’est ainsi que l’état de Samuel s’est rapidement amélioré cette semaine.

“Nous étions vraiment inquiets juste après le match, car il ne pouvait pas revenir”, a déclaré Shanahan. Mais il a eu un excellent entraînement hier et aujourd’hui, il était à fond. C’est donc hors de vue, loin du cœur en ce moment. »

Puisque Samuel n’a raté que l’entraînement de mercredi, les 49ers ont probablement réussi à l’intégrer pleinement dans leur plan de match pour cette confrontation contre Detroit.

Bien que Samuel n’apparaisse pas du tout sur le rapport de blessure, San Francisco a eu un ajout surprise à sa liste. Shanahan a déclaré que le secondeur n ° 3 Oren Burks avait été impliqué dans une collision à l’entraînement et s’était blessé à l’épaule. Il est répertorié comme douteux sur le rapport de blessure.

S’il ne peut pas jouer dimanche, Demetrius Flannigan-Fowles assumera son rôle de secondeur fort. La plaqueuse défensive Kalia Davis, qui s’entraîne mais qui reste en IR, est également répertoriée comme discutable.

Lecture obligatoire

(Photo : Harry Comment / Getty Images)