DEE SNIDER explique pourquoi il n’a pas partagé le crédit de ses compositions avec ses camarades du groupe TWISTED SISTER

Dans une nouvelle interview avec le Podcast X5, Dee Snider a expliqué comment il en est venu à écrire et à « posséder » chaque chanson de Sœur tordue. Il a dit en partie (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « J’ai rejoint Sœur tordue et j’ai rejoint le groupe qui existait. C’étaient tous des gars plus âgés. Ils ont quelques années de plus que moi. Et ils venaient tous de New York, du Bronx. Ils avaient cette attitude new-yorkaise. J’étais un rubis de banlieue. J’étais donc plus jeune qu’eux. Je suis arrivé dans le groupe avec les yeux étoilés. J’avais une voix et ils me traitaient comme si j’étais un enfant. Et ça m’a vraiment éloigné des gars. Je les aime tous maintenant – je veux dire, nous sommes amis – mais à cette époque, au début, j’avais vraiment l’impression de ne pas faire partie du groupe. Donc je n’ai pas eu l’impression de faire partie du groupe pendant longtemps. »

Dé a poursuivi: « J’ai essayé d’écrire avec eux et ils n’ont pas écrit avec moi. Alors j’ai fini par écrire et je suis devenu très seul et seul et je travaillais sur ces chansons et je n’ai jamais eu l’impression que c’était quelque chose que je partageais. J’irais et dites : « C’est la partie de guitare. C’est la partie de batterie. » Et je disais à tout le monde quoi faire – pas de solos et tout ça, mais j’arrivais vraiment en solitaire avec mes chansons, donc je n’ai jamais ressenti de scrupule, du genre : « Oh, je devrais partager ces chansons avec ces gars parce que. de tout le travail acharné qu’ils accomplissent. Non, ils faisaient la fête et passaient un bon moment pendant que je ne me défonçais pas et que je travaillais sur chanson après chanson après chanson après chanson. »

Lors d’une apparition en avril 2021 sur « Perdre du temps avec Jason Green », Sœur tordue guitariste Eddie Ojeda on a demandé comment c’était arrivé Snider a été crédité d’avoir écrit toute la musique et les paroles du groupe et personne d’autre n’a apparemment contribué au processus. Eddie a répondu : « [Dee] a écrit la mélodie. Il me chantait la chanson et je résolvais le problème avec lui. Il aurait en quelque sorte une version approximative du refrain. Il pouvait jouer un peu de la guitare – un peu pour montrer la direction – et ensuite je l’affinais en quelque sorte. Je pense que j’ai bien travaillé avec Dé; il pouvait me communiquer vocalement quelque chose et je pouvais le faire ressortir.

« Tous mes solos de guitare — je veux dire, j’ai écrit beaucoup de solos thématiques. Et ce sont mes solos qui je a écrit; Dé je n’ai pas écrit ces solos de guitare. Comme sur « Brûler en enfer »tout le début de « Le prix ». DéJe l’ai même admis. Je veux dire, a-t-il dit, avec « Le prix »… À un moment donné, il a voulu me donner la moitié de la publication, mais cela n’a jamais fonctionné. Je n’en ai pas ressenti une puanteur. [My attitude was]’D’accord, nous faisons ça.’ J’ai fait de mon mieux, j’ai trouvé des parties et je n’ai jamais obtenu de crédit d’écriture pour cela.

« Chaque groupe est différent », a-t-il poursuivi. « Comme, Eddie Van Halen utilisé pour écrire 90 pour cent des chansons [in VAN HALEN]mais il partageait tout 25 pour cent avec tout le monde dans le groupe. Certains groupes font juste ça ; certains groupes ne le font pas. Et Dé était très diabolique, selon ses propres mots, jusqu’à mettre « tous les mots et la musique par Dee Snider‘ sur chaque album, ce que je ne pensais pas nécessaire, parce que ce n’était tout simplement pas vrai. Oui, il a écrit toutes les paroles et il a trouvé la mélodie. Et à l’époque, il a dit : « Eh bien, le gars qui écrit la mélodie est l’auteur-compositeur. » Je lui ai parlé : « Eh bien, qu’en est-il de tout ce que j’ai inventé ? » … Il y a beaucoup de choses que j’ai inventées pour lesquelles je n’ai jamais obtenu de crédit d’écriture… Juste beaucoup de ces petits morceaux de guitare que j’ai inventés, et beaucoup de solos thématiques, qui sont des mélodies ; ce ne sont pas juste des gars qui jouent Chuck Berry riffs. Ce sont des solos chantables avec leur propre mélodie…

« Dé savait comment mettre un accord grossièrement, » Eddie ajouté. « Il était doué pour me le chanter, donc je pouvais le traduire comme il fallait.

« Je pense qu’il aurait dû y avoir un peu de crédit pour l’écriture ; il aurait dû être un peu étalé. Parce que, comme je l’ai dit, j’ai écrit mes solos. J’ai trouvé ces morceaux de thèmes pour les chansons. J’ai trouvé de petites parties ici et là — certaines progressions pendant les solos. Il y a plein de petits trucs que j’ai ajoutés aux chansons.

« Je pense que personne ne s’en souciait. [We didn’t make] ça pue beaucoup, parce que nous avons tous dit : « Vous savez quoi ? Nous allons bien faire, donc ça n’a pas d’importance. Sur le moment, on ne se rend pas compte à quel point il est important de se battre pour cela. Vous ne voulez pas provoquer de mauvaises vibrations. C’est une de ces choses [where] vous suivez simplement le courant.

En 2015, Snider vendu son Musique la plus sournoise catalogue d’édition musicale de 69 chansons, dont le classique Sœur tordue hymnes rock « Nous n’allons pas le prendre » et « Je veux déchirer » – à Groupe d’édition musicale universelle (UMPG) pour ce qu’il dira plus tard être « beaucoup d’argent ».

Sœur tordue est devenu célèbre sur la scène des clubs new-yorkais au début des années 1980. Leur plus gros album, 1984 « Restez affamé »contenu « Nous n’allons pas le prendre » et « Je veux déchirer ».

En 2016, SŒUR TORSADÉE entrepris un dernier voyage, intitulé « Quarante et merde »à l’occasion de son 40e anniversaire. Ces spectacles présentaient la « programmation principale » du groupe, composée de Sniderguitaristes Jay Jay français et Ojedaet bassiste Marc Mendozaavec le batteur Mike Portnoy. Le dernier concert officiel du groupe a eu lieu en novembre de la même année, 20 mois après le décès du batteur. AJ Pero.

Sœur tordueLa série originale s’est terminée à la fin des années 80. Après plus d’une décennie, le groupe s’est réuni publiquement en novembre 2001 pour figurer en tête de l’affiche. Acier de New Yorkun concert-bénéfice de hard rock pour récolter des fonds pour Fonds d’allocations pour les veuves et les enfants de la police et des pompiers de New York.