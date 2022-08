Dédicace à mes voisins – Shaw Local

Je veux saluer les meilleurs voisins de la ville. Je vis dans les Maples aux Sonatas. La plupart d’entre nous habitons ici depuis cinq à dix ans. Certains d’entre nous sont dans la région depuis toujours et sont venus ici pour réduire leurs effectifs, tandis que d’autres viennent des banlieues éloignées ou de l’extérieur de l’État.

Tout le monde ici a été très amical et chaleureux. Nous avons eu de fréquents rassemblements, même des rassemblements sur des chaises dans nos allées pendant la pandémie. Tout le monde sourit et salue les promeneurs et les chauffeurs. Les promeneurs de chiens s’arrêtent également pour discuter.

J’ai récemment mentionné dans un texte de groupe que je ne me sentais pas bien. En moins de 24 heures, les voisins me conduisaient aux urgences, récupéraient ma fille à l’aéroport, récupéraient mon courrier et arrosaient mes plantes. Je suis à la maison maintenant et ils me surveillent, déposent de la nourriture et m’envoient des SMS d’encouragement.

Mon mari et moi sommes venus à Woodstock à cause des gens et je suis tellement content que nous soyons restés. Je ne serais pas là sans eux.

Brenda Dahlfors

Woodstock