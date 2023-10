Dédain, pourriture et anguille à moitié morte : pourquoi Withnail & I explique tant de choses sur Tory Britain | Max Wallis

je J’avais 17 ans. C’était juillet et c’était bouillant. La sueur progressait comme un escargot le long de mon cou – mais je m’en fichais. Mon manteau trois-quarts élégant représentait la moitié de ma personnalité. Ils auraient dû me l’enlever chirurgicalement. J’étais habillé pour l’action. L’action particulière que je voulais était celle que j’avais vue sur une version DVD louche de Withnail & I quelques mois plus tôt. Je voulais de l’alcool et de la drogue, et provoquer l’indignation dans les salons de thé de province. En fait, je ressemblais juste à un connard et je n’aurais pas fait la différence entre l’herbe et l’origan. Pourtant, le film a laissé une empreinte comme un fer à marquer.

J’étais évidemment l’un des nombreux. Rien de plus que Toby Benjamin, dont le livre, Withnail & I : du culte au classique, retrace le parcours d’un film qui a d’abord été un échec, qui a gagné du terrain parmi les étudiants – avec leur propension à faire circuler des copies VHS – et a ensuite pris une position de granit dans la culture, comparable à la Bible King James ou à Cilla Black. Il nous parle aussi clairement aujourd’hui que lors de sa sortie en 1987. Dans les temps difficiles, les excès et débauche semblent parfois la seule réponse à la dure réalité. Qu’y a-t-il d’autre à faire, après tout ? C’est peut-être pour ça qu’il résonne encore.

Le film se déroule à la fin des années 1960. Après plusieurs jours de folie, Withnail (Richard E Grant) et Marwood (joué par Paul McGann, qui ressemble à une nymphe réalisée par Donatello) se retirent dans un chalet appartenant à l’oncle de Withnail. La maison a un lavabo extérieur, pas de bâtons pour le feu et manque d’électricité. Mais ce qu’il a, c’est un casting de huards locaux. Un braconnier les menace avec une anguille à moitié morte, un publicain énervé leur offre une boisson gratuite, ils se mutinent dans le centre de Penrith et Marwood doit repousser les avances indésirables de l’oncle Monty, dont les mains semblent bouger plus rapidement. que sa silhouette corpulente ne le laisserait entendre.

« Cassé par les conservateurs, pelleté par les travaillistes. » Richard Griffiths, au centre, dans le rôle d’Oncle Monty, avec Grant, à gauche, et McGann dans Withnail & I. Photo : Sportsphoto/Allstar

Puis vient le dénouement, dans lequel Marwood obtient le rôle central dans une pièce et ils retournent à Londres. La relation entre les deux est désormais terminée. «Tu vas me manquer, Withnail», dit Marwood en touchant son épaule. Et puis il est parti. Des larmes, de fortes pluies et un chien au hasard dans la photo qui ne semble pas savoir que son visage sera gravé pour toujours dans le celluloïd.

Nous sommes à une époque de comportement racket. Withnail est une histoire de comportement racket. Plus que cela, il s’agit de décadence et de mépris envers les autorités qui s’arrangent pour nous rendre malheureux. Et qui peut dire qu’il n’a pas ressenti la misère de la vie maintenant ? Descendez la rue principale de Stoke-on-Trent, ou après Hackney Walkce défilé malheureux de boutiques aux façades dorées et 100 millions de livres sterling d’orgueil dans la capitale et émerveillez-vous devant la mauvaise gestion de nos dirigeants. Qui ne veut pas menacer Rishi Sunak avec une anguille fraîchement braconnée à Penrith ?

Withnail m’a appris beaucoup de choses. Je n’ai peut-être pas compris le film quand je l’ai vu pour la première fois. Mais le sentiment de liberté, même mal conçu, me crachait comme l’eau d’une casserole grasse. C’étaient mes gens. J’ai reconnu le nihilisme, l’attrait de l’alcool à la bouteille au déjeuner et les mots d’amour durs et tacites.

Les lignes sans cesse citées de Withnail ont construit sa propre langue vernaculaire brique par brique ; tout un monde de phrases. Les répéter, baiser vos amis avec eux, séduire les gens avec qui vous voulez baiser, c’est entrer dans l’esprit du film, et entrer dans l’esprit du film, c’est découvrir que parfois vous serez En quelques instants, vous serez Marwood. Il ne se passe jamais une semaine sans que mon copain – souvent en état d’ébriété – ne crie : « Nous sommes partis en vacances par erreur ! ». Lecteur, nous n’étions pas partis en vacances. Reconnaître cela, c’est se reconnaître soi-même et reconnaître la vie au fur et à mesure que vous la parcourez : parfois sous contrôle, mais le plus souvent au gré du monde et de ceux qui vous entourent.

L’oncle Monty, dans un rare moment de lucidité, dit : « Oh, mes garçons, mes garçons, nous sommes à la fin d’une époque… Chiés par les conservateurs, pelletés par les travaillistes. Et nous voilà, nous trois ; peut-être la dernière île de beauté au monde.

Qui n’a pas ressenti, et qui ne veut pas ressentir, comme s’il était le dernier grain de bonté dans ce monde cruel ?