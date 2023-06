Déçu, Sergio Perez vise toujours le podium du GP d’Espagne

Un Sergio Perez déçu a déclaré qu’il visait toujours un podium lors du Grand Prix d’Espagne de dimanche malgré un autre revers majeur lors des qualifications de samedi.

Une semaine après avoir chuté lors de la première séance de qualification dans sa voiture Red Bull au Grand Prix de Monaco, le Mexicain est reparti et après son retour sur la piste, il s’est qualifié 11e, à une distance de son coéquipier Max Verstappen qui a décroché sa 24e pole et sa d’abord en Espagne.

« Cela n’a pas été un week-end simple », a déclaré Perez. « Les conditions ont été difficiles et je n’étais pas à l’aise en qualifications. J’ai essayé de modifier mon style et dès que nous avons eu des conditions variables, cela m’a mis sur le pied arrière.

« Je n’ai pas pu exploiter tout le potentiel de la voiture et au début du virage 5, la piste était un peu humide et j’ai perdu l’arrière et je suis entré dans le gravier.

« Nous avons perdu un peu de temps, ce qui nous a coûté cher mais je pense que tout est possible demain donc je vais essayer de récupérer la position et de progresser.

« J’attends la course avec impatience et je pense que nous devrions être en mesure d’obtenir de bons points et, espérons-le, d’être sur le podium. »

Perez est deuxième du championnat des pilotes, à 39 points de son coéquipier double champion du monde Max Verstappen.

