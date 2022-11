“Déçu” Rishi Sunak dit que Matt Hancock “a laissé tomber les électeurs” en rejoignant I’m a Celeb

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a critiqué Matt Hancock dimanche soir pour s’être rendu dans la jungle pour participer à I’m a Celebrity Get Me Out of Here!

Le Premier ministre s’est dit “très déçu” par l’ancien secrétaire à la Santé et a déclaré que les députés devraient “travailler dur pour leurs électeurs”.

Dans des commentaires rapportés par Le soleil alors qu’il se rendait au sommet sur le climat Cop27 en Égypte, il a ajouté : “Je pense que ses électeurs ont exprimé leur point de vue.”

M. Hancock a fait l’objet de nombreuses critiques depuis qu’il est apparu qu’il participait à la populaire émission ITV qui attire des millions de téléspectateurs.

L’ancien secrétaire à la Santé a fait face à la colère de son parti et a fait suspendre le whip conservateur par le whip en chef Simon Hart, qui a qualifié la situation de “grave”.

Le secrétaire aux Transports, M. Harper, a déclaré à Sky News: “Le whip en chef a clarifié la position, c’est-à-dire qu’il a décidé que le fait que je sois une célébrité n’est pas compatible avec le fait de faire correctement votre travail en tant que député.”

Un porte-parole du parti travailliste a déclaré que les actions de M. Hancock montraient “un mépris pour ses électeurs de partir en Australie pour gagner de l’argent de cette manière”.

Rishi Sunak arrive à Charm el-Cheikh, en Égypte, pour assister au sommet sur le climat Cop27 (PA)

Cependant, M. Hancock a défendu sa décision d’entrer dans la jungle et a déclaré qu’il suivait le programme pour “aller là où se trouvent les gens – et non s’asseoir dans des tours d’ivoire à Westminster”. Il a également déclaré qu’il espérait utiliser «l’incroyable plate-forme» pour sensibiliser à la dyslexie.

Un M. Hancock habillé de manière décontractée a déjà été aperçu arrivant à Brisbane alors qu’il se prépare à entrer dans la jungle dans les prochains jours.

Dans le premier épisode de l’émission diffusé dimanche soir, les animateurs de l’émission de téléréalité Ant McPartlin et Declan Donnelly se sont moqués de l’ancien secrétaire à la Santé.

Dans leur monologue d’ouverture, M. McPartlin a déclaré: «Nous avons non pas un mais deux retardataires en route.

« Et heureusement, nous avons réussi à garder leurs identités totalement secrètes. Personne n’a la moindre idée de qui ils sont.

Insistant sur le mot « tapis », M. Donnelly a ajouté : « Vous allez être surpris, les gars. Nous allons bientôt déployer le tapis de bienvenue pour eux.

Selon la façon dont il se comporte lors des votes publics, M. Hancock pourrait rester dans la jungle pendant des semaines.

Rapports supplémentaires par AP