Déçu par le report de la Coupe AFC, déclare Pritam Kotal de l’ATK Mohun Bagan

ATK Mohun Bagan Le défenseur Pritam Kotal est déçu que la Coupe AFC aux Maldives ait été reportée en raison de la rupture de la bio-bulle, mais a déclaré qu’il n’y avait pas d’autre choix que d’accepter la décision de la Confédération asiatique de football (AFC).

L’AFC avait annoncé le 9 mai la report des matches du groupe D de la Coupe AFC après que trois joueurs du Bengaluru FC auraient violé les protocoles Covid-19.

«Ils doivent avoir gardé à l’esprit la question de la santé des joueurs en prenant cette décision. Les matchs ont été reportés, pas annulés. J’espère qu’ils reprogrammeront les matchs et que nous pourrons bientôt revenir sur le terrain. Ensuite, nous nous préparerons à nouveau d’une meilleure manière, a déclaré Kotal.

Le Bengaluru FC, qui participe à la Super League indienne (ISL), devait affronter le club local Eagles FC lors d’un match éliminatoire, après quoi les matchs du groupe D devaient débuter le 14 mai, Mohun Bagan affrontant les vainqueurs des éliminatoires.

Au sujet du report, Kotal a déclaré: «La situation du Covid-19 n’est pas bonne dans d’autres pays également. C’est pourquoi, nous devons accepter la décision prise par l’AFC. Je crois qu’ils ont répondu à l’appel après avoir examiné la situation à fond. »

Kotal a participé aux sept saisons de l’ISL jusqu’à présent, remportant le prestigieux trophée à deux reprises avec Mohun Bagan en 2016 et 2019-20.

Kotal a déclaré qu’il était en grande forme et qu’il attendait avec impatience le tournoi. «Ces dernières semaines, avec mes coéquipiers, entraîneurs et officiels, je me suis concentré uniquement sur les matches de la Coupe AFC. Mais avant cela, les matchs étaient reportés. «

