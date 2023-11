Déçu! Le père d’Angelina Jolie, Jon Voight, dénonce sa position anti-israélienne

Dans son message, Jolie a déclaré que ce qui s’est passé avec Israël était un acte terroriste. Mais ils ne peuvent pas justifier cela en blessant des vies innocentes. Elle a fustigé le fait qu’Israël « bombarde délibérément des enfants, des femmes et des familles, privés de nourriture, de médicaments et d’aide humanitaire ».

Il dit dans la vidéo : « Israël a été attaqué par une terreur inhumaine contre des bébés, des mères, des pères et des grands-parents innocents », a noté Voight. « Vous, les imbéciles, appelez Israël le problème, vous devriez vous regarder et vous demander qui suis-je ? Que suis je? Et demandez à Dieu si j’apprends la vérité ou si on me ment et si je suis tout le monde ? Ceux qui comprennent la vérité voient le mensonge.

Dans une vidéo, l’acteur oscarisé a déclaré qu’elle n’avait “aucune compréhension de l’honneur de Dieu et que l’armée israélienne doit protéger ton sol et ton peuple”.

L’actrice oscarisée a écrit samedi dans un article : « Comme des millions de personnes dans le monde, j’ai passé les dernières semaines malade et en colère contre l’attaque terroriste en Israël, la mort de tant de civils innocents, et je me demande quelle est la meilleure façon d’aider. Moi aussi, je prie pour le retour immédiat et sain et sauf de chaque otage, ainsi que pour les familles qui portent la douleur inimaginable du meurtre d’un être cher. Surtout, les enfants assassinés et les nombreux enfants désormais orphelins.»

Elle a ajouté : « Je me concentre sur les personnes déplacées par la violence, quel que soit le contexte », peut-on lire dans la déclaration de Jolie. « Gaza compte plus de 2 millions d’habitants (dont la moitié sont des enfants), qui vivent sous un blocus sévère depuis près de deux décennies, en plus de décennies de déplacements et d’apatridie. »

Guerre Israël-Hamas