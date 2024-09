Décrypter l’arthrite – Fondation UHN

Le mois de septembre est le mois de sensibilisation à l’arthrite et la sensibilisation à ce sujet est essentielle pour comprendre et soutenir les personnes touchées.

À l’UHN, le Schröder Institut de l’arthrite L’UHN abrite le plus grand programme multidisciplinaire sur l’arthrite au Canada. L’UHN est également le deuxième plus grand hôpital de recherche en santé mentale de Toronto, ce qui lui confère la capacité unique de favoriser l’intégration des soins de santé physique et mentale en partenariat avec les patients, les soignants et les prestataires de soins.

Beaucoup de gens pensent que l’arthrite est une maladie unique, mais il s’agit en réalité d’un groupe de maladies différentes qui provoquent des douleurs chroniques, une mobilité réduite, une invalidité prématurée et une défiguration permanente.

Plus de six millions de Canadiens souffrent d’une forme d’arthrite, et plus de la moitié d’entre eux ont moins de 65 ans. Il s’agit de la troisième cause d’invalidité au Canada.

Qu’est-ce que l’arthrite?

L’arthrite est un groupe d’environ 100 maladies, dont le lupus, l’arthrite psoriasique, la spondylarthrite ankylosante, la sclérodermie, l’ostéoporose et le syndrome de Sjögren.

Nous allons nous concentrer ici sur les deux formes les plus courantes : l’arthrose et la polyarthrite rhumatoïde.

Qu’est-ce que l’arthrose?

Les douleurs articulaires associées à l’arthrose sont causées par l’usure des articulations et des ligaments. Il s’agit d’une dégénérescence de nature mécanique liée à l’âge, à une blessure ou à un stress répété. Elle se manifeste généralement dans une articulation en particulier ou dans quelques articulations seulement. Douleurs et raideurs lors des mouvements.

Quelles sont les causes de l’arthrose?

L’arthrose se développe lorsque le système d’amortissement naturel des articulations se détériore dans le corps, affectant les articulations du genou, de la colonne vertébrale, de l’épaule, du pied, de la cheville, de la main et de la hanche. Sans ce tampon, les os peuvent entrer en contact les uns avec les autres, provoquant des douleurs, des raideurs et une perte de souplesse. En plus du cartilage, plusieurs autres tissus articulaires (par exemple, la synovie, le ménisque, les os, le coussinet adipeux) subissent des changements. Sa progression est causée par de nombreux facteurs, notamment l’inflammation de la synovie, un tissu qui lubrifie et protège l’articulation. La douleur chronique et la fonction articulaire compromise peuvent avoir des répercussions importantes sur l’humeur, le sommeil et la qualité de vie globale.

Comment traite-t-on l’arthrose ? Existe-t-il un remède ?

Bien que des interventions physiques et des médicaments puissent soulager les symptômes, il n’existe actuellement aucun remède, car il n’est pas possible de faire repousser le cartilage. Une fois que l’arthrose a atteint son stade terminal, la seule option est le remplacement chirurgical de l’articulation. D’autres stratégies incluent l’exercice, la physiothérapie, le maintien d’un poids santé et les médicaments pour aider à gérer la douleur et la raideur.

Alors, en quoi la polyarthrite rhumatoïde est-elle différente ?

Contrairement à l’arthrose, qui est causée par la dégradation du cartilage, la polyarthrite rhumatoïde est une maladie dans laquelle le système immunitaire de l’organisme s’attaque à lui-même. Au cours de ce processus, une inflammation se produit dans différents organes, notamment le système musculo-squelettique, la peau, les reins, les poumons, le système nerveux et bien d’autres encore, les articulations étant les plus fréquemment touchées. C’est là que le système immunitaire attaque spécifiquement que vous remarquerez les symptômes. Les symptômes courants des maladies auto-immunes systémiques comprennent : douleur, raideur ou gonflement dans plusieurs articulations, fatigue, éruptions cutanées et perte de cheveux. Les personnes ayant des gènes spécifiques présentent un risque accru de développer une polyarthrite rhumatoïde.

De nombreux experts estiment que des facteurs environnementaux peuvent déclencher le développement de la polyarthrite rhumatoïde chez les personnes prédisposées. Ces facteurs déclencheurs, qui conduisent le système immunitaire à attaquer la membrane synoviale saine, seraient d’origine bactérienne et/ou virale.

Les femmes sont deux à trois fois plus susceptibles de développer une polyarthrite rhumatoïde que les hommes. Les chercheurs tentent de comprendre l’effet des hormones féminines sur le développement de la polyarthrite rhumatoïde.

Comment traite-t-on la polyarthrite rhumatoïde ? Existe-t-il un remède ?

Les médicaments sont souvent prescrits en première intention et sont essentiels pour contrôler la maladie et prévenir les dommages. D’autres moyens de gestion comprennent la physiothérapie, l’ergothérapie et l’éducation. Les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde diagnostiquées et traitées tôt sont moins susceptibles de souffrir de lésions articulaires et de déficiences fonctionnelles à long terme.

Où se situe l’Institut Schroeder de l’arthrite en termes de recherche et de traitement de l’arthrite ?

L’Institut Schroeder de l’arthrite est le plus grand centre multidisciplinaire sur l’arthrite au Canada. Son objectif est d’avoir un impact mondial en matière de découverte, d’apprentissage et de soins aux patients. L’équipe de l’Institut Schroeder de l’arthrite travaille d’arrache-pied pour trouver des moyens de réparer les dommages causés par l’arthrite, les maladies auto-immunes et les blessures aux articulations. Elle y parvient parce qu’elle compte parmi les meilleures au monde.

La biobanque de tissus du Schroeder Arthritis Institute, qui stocke près d’un demi-million d’échantillons, joue un rôle crucial en aidant les chercheurs à comprendre qui souffre d’arthrite et pourquoi, et en créant des outils de détection précoce de la maladie pour permettre une intervention précoce.

Grâce à l’intelligence artificielle (IA) et aux efforts de séquençage génétique, les chercheurs et les cliniciens du Schroeder Arthritis Institute prédisent et améliorent également les résultats des patients, adaptent la chirurgie et d’autres traitements et travaillent sur de nouveaux modèles de soins afin que les personnes touchées par l’arthrite puissent accéder aux bons spécialistes et obtenir les bons traitements au bon moment.