Au milieu d’une augmentation inquiétante du nombre de personnes hospitalisées pour le coronavirus à New York, le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé de nouveaux critères pour faire reculer la réouverture de l’État et réintroduire les restrictions de fermeture par région. Dans le cadre du nouveau plan de M. Cuomo, le département de la santé de l’État utilisera les taux d’hospitalisation comme seuils pour un arrêt et pour restreindre les repas à l’intérieur, qui, selon lui, pourraient être interdits à New York dès lundi, bien que cela ne soit pas certain. «Si vous allez submerger le système hospitalier, alors nous n’avons pas d’autre choix que d’aller fermer», a déclaré M. Cuomo lors d’une conférence de presse à Manhattan. Pendant des semaines, M. Cuomo a mis en garde contre l’augmentation des cas, des hospitalisations et des taux de résultats de tests positifs dans toutes les régions de l’État. Lundi, il a annoncé que 4 602 personnes avaient été hospitalisées dans tout l’État.

Afin d’éviter les restrictions, le département de la santé de l’État ordonnera aux hôpitaux de tout l’État d’augmenter leur capacité de 25%, une stratégie qu’il a utilisée au printemps alors que les hôpitaux de New York et des environs commençaient à se remplir. M. Cuomo a également averti que l’État prendrait des mesures pour restreindre les repas à l’intérieur dans les zones où le taux d’hospitalisation continuait d’augmenter. Son annonce faisait suite aux nouvelles directives des Centers for Disease Control and Prevention, selon lesquelles manger à l’intérieur dans des restaurants était un scénario à haut risque. «Si après cinq jours, nous n’avons pas constaté de stabilisation du taux d’hospitalisation dans une région, nous allons réprimer les repas à l’intérieur», a-t-il déclaré lundi. Le gouverneur n’a pas fourni de détails sur les chiffres qui représenteraient une «stabilisation». Mais il a déclaré que selon son plan, les restaurants de New York pourraient perdre leurs repas à l’intérieur dès lundi, bien que cela ne soit pas garanti. Dans d’autres régions de l’État, la capacité intérieure maximale des restaurants passerait d’une limite de 50% à 25%, a-t-il déclaré. Dans le cadre de son nouveau plan, les régions de l’État seront forcées de fermer si elles semblaient être sur la bonne voie pour atteindre un niveau «critique» d’hospitalisations, qui, selon M. Cuomo, représentait 90% de leur capacité totale.

L’État examinera le taux moyen d’augmentation sur sept jours du taux d’hospitalisation d’une région. Si les projections montrent qu’une région atteindra 90% dans les trois semaines, des restrictions seront mises en œuvre, notamment la fermeture d’entreprises non essentielles, la limitation des restaurants à emporter et la livraison et l’interdiction de presque tous les rassemblements. Aucune des régions de l’État n’a encore approché le seuil de fermeture, a déclaré M. Cuomo. «Nous n’avons pas de capacité critique à ce stade», a-t-il déclaré. Contrairement à l’approche de M. Cuomo, le gouverneur Philip D. Murphy du New Jersey a déclaré lundi que l’État n’était pas prêt à suggérer la fermeture des restaurants à l’intérieur. «Si nous voyions des vagues de transmission explicites sortir de l’expérience culinaire en salle, nous aurions évidemment une approche différente», a-t-il déclaré. Mais M. Murphy a également déclaré que 74% des personnes contactées par les traceurs de contacts ne coopéraient pas. Alors même que le taux moyen de résultats de tests positifs et le nombre de cas à New York ont ​​augmenté ces dernières semaines, M. Cuomo avait résisté à l’imposition du type de fermetures généralisées qu’il a mis en œuvre en mars. Au lieu de cela, l’État a depuis octobre imposé des restrictions ciblées sur des zones plus petites, connues sous le nom de «micro-grappes», où les taux de tests positifs étaient relativement plus élevés. Celles-ci comprenaient des parties de la ville de New York et de sa banlieue, ainsi que les principaux centres de population du nord de l’État.

La semaine dernière, M. Cuomo a annoncé que l’État se concentrerait sur les hospitalisations et a mis en garde contre un «cauchemar d’hôpitaux débordés». Le gouverneur a également averti à plusieurs reprises que la propagation du virus pourrait s’accélérer pendant la période des fêtes et jusqu’en 2021, alors que les New-Yorkais célèbrent lors de petits rassemblements. Le Dr Anthony S. Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement fédéral, s’est joint à la conférence de presse de M. Cuomo pratiquement lundi et a fait écho aux avertissements du gouverneur. «La mi-janvier peut être une période vraiment sombre pour nous», a déclaré le Dr Fauci. À l’approche des vacances, M. Cuomo a souligné le risque de petites réunions de famille, limitant ces affaires à 10 personnes ou moins. «Dix peut même être un peu trop», a déclaré le Dr Fauci. «Ce n’est pas seulement le nombre, gouverneur, mais ce sont les gens qui pourraient venir de l’extérieur de la ville. M. Cuomo a également déclaré que l’État appellerait les médecins et infirmières à la retraite à retourner au travail pour aider à combler les pénuries de personnel prévues, M. Cuomo disant que leurs inscriptions seraient renouvelées sans frais. Et alors que certaines écoles publiques de la ville de New York ont ​​rouvert pour refléter l’évolution de la réflexion en matière de santé publique sur l’importance de maintenir les écoles en activité pour les plus jeunes élèves, le maire Bill de Blasio a annoncé lundi un changement des données que la ville utiliserait pour mesurer la propagation de le virus. «Nos indicateurs doivent être réorganisés pour refléter ce que nous voyons actuellement et pour nous assurer que nous donnons aux gens l’image la plus complète de ce à quoi nous sommes confrontés», a déclaré M. de Blasio lors d’une conférence de presse.