Décriant la guerre en Ukraine, un soldat russe se réfugie en France

PARIS — Enfreignant les règles en tirant une longue bouffée de sa cigarette dans les toilettes d’un aéroport parisien, le parachutiste en fuite déchire son passeport russe en deux et le jette dans les toilettes, accompagné de sa carte d’identité militaire. C’est le dernier acte de défi de Pavel Filatiev avant de tourner définitivement le dos à son pays.

Filatiev accuse les dirigeants militaires russes de trahir leurs propres troupes par pure incompétence et corruption, relatant ce qu’il a vu dans son livre en ligne “ZOV” – les trois lettres inscrites sur de nombreux camions et chars russes qui signifient également “appeler” en russe – comme dans un appel aux armes.

L’homme de 34 ans a déclaré qu’il nourrissait des doutes avant même que son unité militaire ne participe à l’invasion de l’Ukraine et n’aide à capturer Kherson dans les premiers jours de la guerre. Fils de militaire, il a servi en Tchétchénie à la sortie de son adolescence. Il savait qu’il n’était pas censé y avoir de rouille sur sa machine et que son uniforme ne le protégerait pas beaucoup du froid hivernal.

Filatiev a déclaré que ni lui ni les autres soldats à ses côtés n’avaient la moindre idée qu’ils feraient partie d’une force d’invasion lorsqu’on leur a ordonné de monter dans des camions avec leurs phares éteints. Ils l’ont compris assez rapidement.

Après des semaines de combats, Filatiev a été évacué à la mi-avril avec une blessure qui lui a presque coûté un œil et lui a causé d’atroces douleurs au dos et aux jambes. Il a passé ses dernières semaines sur le champ de bataille en se promettant que s’il survivait au prochain round d’artillerie entrant, il dirait la vérité, peu importe ce que cela lui coûterait.

Pendant la majeure partie de l’hiver, son unité s’était entraînée dans la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée en 2014. Le 23 février, la veille de l’invasion, son unité a reçu des munitions et des documents qui n’avaient aucun sens. Quelque chose commençait.

«Mais nous ne savions pas que cela ressemblerait à ça. Nous avons été réveillés par ces explosions. Et à ce moment-là, on s’est rendu compte que quelque chose de grave avait commencé. Peut-être, une guerre à grande échelle », a-t-il déclaré à l’Associated Press à Paris, où il a demandé l’asile. « Mais contre qui ? Et pourquoi, comment et pourquoi – ce n’était pas clair. C’est à peu près comme ça que tout a commencé pour moi.

Ils n’ont appris leur destination – Kherson – que lorsqu’ils étaient déjà en mouvement, a-t-il déclaré. À ce moment-là, il pensait que c’était une guerre contre l’OTAN. Il a fallu environ une semaine avant qu’il se rende compte que le seul ennemi était l’Ukraine.

“Et puis j’ai compris que c’était une poubelle totale et une folie totale”, a-t-il déclaré. “Je ne veux pas participer mais je ne veux pas partir.”

Kherson, située au confluent du Dniepr et de la mer Noire, a été l’une des premières villes à tomber aux mains des forces russes début mars.

Dans “Zov”, Filatiev a décrit le jour où son unité est entrée dans le port, disant qu’il a vu des soldats russes piller de la nourriture, des appareils électroniques et même des appareils électroménagers, décrivant une soirée particulièrement chaotique lorsque son unité est entrée par effraction dans un bureau et est tombée sur une bouteille de champagne et un bureau qu’il a fini par utiliser comme lit. Il a dit n’avoir vu aucune violation des droits de l’homme.

La dernière mise à jour officielle de la Russie sur les pertes militaires en Ukraine date du 25 mars, lorsque des responsables ont déclaré que 1 351 personnes avaient été tuées et 3 825 blessées.

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a estimé lundi le nombre de morts russes à plus de 25 000, les blessés, les capturés et les déserteurs portant le nombre total de pertes à plus de 80 000.

Le gouvernement ukrainien a lancé une contre-offensive dans la région et les forces d’occupation ont reporté leur projet d’organiser un référendum sur l’intégration de la région à la Russie, ce que les responsables américains et ukrainiens ont dénoncé comme un vote fictif.

Le récit de Filatiev n’a pas pu être vérifié de manière indépendante, mais correspond aux descriptions de l’invasion transmises par Telegram et racontées par des familles de soldats russes. Sa dénonciation publique que des soldats ordinaires ont été trahis par leur propre gouvernement est très inhabituelle.

Filatiev a publié « Zov » sur le réseau social russe VK début août. L’organisation de défense des droits de l’homme Gulagu l’a aidé à quitter le pays quelques semaines plus tard, le déplaçant d’un endroit à un autre jusqu’à ce qu’il l’aide finalement à rejoindre la France.

Il a passé deux jours à l’intérieur de l’aéroport Charles de Gaulle, en attendant d’être autorisé à entrer.

En Russie, il a dit : « J’ai compris qu’aucun avocat ne pouvait me défendre », a-t-il dit, un muscle de la mâchoire se contractant. Au poignet, il portait un bracelet en argent orné d’un crucifix.

Filatiev a déclaré que l’armée russe se dégradait de jour en jour, incapable de remplacer les soldats qui meurent, sont blessés ou qui ne veulent tout simplement pas se battre. Gulagu, l’organisation humanitaire qui l’a aidé à partir, a déclaré que le gouvernement avait commencé à recruter des détenus.

Filatiev a déclaré que l’armée russe avait abandonné toutes les normes sur qui était apte à servir. “Il y a un type de 55 ans qui était allongé sur son canapé, buvant de la bière, et il est plein à regarder de la propagande à la télé”, a-t-il dit. « Et ils prennent cette personne, la mettent dans les parachutistes, je veux dire dans l’élite, dans notre groupe. Et ils l’envoient au front sans aucune préparation.

Il décrit cela comme un secret de polichinelle.

« Ce n’est pas parce que tout le monde a été tué, comme disent les Ukrainiens. C’est parce que personne ne veut être là », a déclaré Filatiev. “Malheureusement, il s’est avéré que je suis le premier à le dire à haute voix.”