Découvrons le design du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro

Nous pourrions être au point où nous pourrions entrer dans un Best Buy ou un T-Mobile et renifler les nouvelles boîtes sans chargeur renfermant les Pixel 7 et Pixel 7 Pro de Google. Les jours sont proches, avec le 6 octobre apparemment à quelques instants. Et avec les jours qui passent, Google est vraiment en mode hypebeast marketing.

Au cours des deux derniers jours, Google a publié des vidéos de présentation du design pour le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Chaque vidéo nous donne tous les angles, flocons d’or croustillants ou texture inclus. Ils ne révéleront peut-être pas grand-chose d’autre que l’évolution du design du Pixel 6 à cette nouvelle ligne.

Je sais que le nouveau boîtier de l’appareil photo est un changement que l’on aime ou que l’on déteste, mais dans ces vidéos particulières, il a l’air assez soigné. Ce sont comme des téléphones Pixel 6 adultes, que Google doit parier que nous voulions. Nous avions besoin des versions adultes de l’année prochaine, n’est-ce pas ? Je pense que je l’ai fait.

Que pensez-vous du design maintenant que nous avons vu tant de points de vue différents ? Et vers quelle couleur penchez-vous ? Je choisirais probablement “Snow” dans Pixel 7 Pro et “Lemongrass” dans Pixel 7.

Conception Pixel 7 Pro

Conception du Pixel 7