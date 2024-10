Découvrir la vraie Sandy Irvine

Mais ce sont ses prouesses sportives et son savoir-faire technique qui ont retenu l’attention des sélectionneurs du comité de l’Everest. Il s’agissait d’hommes établis qui constituaient le Comité du mont Everest, formé par l’Alpine Club et la Royal Geographical Society pour coordonner et financer l’expédition britannique de reconnaissance du mont Everest en 1921 et les efforts ultérieurs pour gravir la montagne. Elle était présidée par le célèbre explorateur du Tibet, Sir Francis Younghusband, finement moustachu.

« Il [Irvine] était un rameur exceptionnellement bon », dit Summers. « Il a participé à la course de bateaux d’Oxford Cambridge en 1922 et 1923, qu’Oxford a remportée, et était « aussi fort qu’un cheval », comme le décrit Edward Norton, qui était le chef de l’expédition de 1924. En termes de force, il était très puissant.

Un peu moins de 6 pieds, il pesait environ 11 pierres et demie. Et c’est ce physique qui a d’abord attiré l’attention de l’alpiniste Odell, qui l’a repéré en train de s’entraîner lors de la préparation de la course de bateaux à Putney au début de 1923. « Odell a été envoyé à Putney pour trouver deux jeunes hommes en forme pour participer à une course de bateaux. Expédition arctique au Spitzberg », explique Summers.

Irvine avait très peu d’expérience en alpinisme, mais il s’est distingué lors de ce voyage, une traversée est-ouest de 30 jours de l’île arctique – et pas seulement par son endurance physique. « Odell a été vraiment frappé par la force physique et mentale de Sandy. Cela ne le dérangeait pas du tout du genre de privations liées au fait d’être dans l’Extrême-Arctique et aussi de sa capacité à réparer tout ce qui cassait.

C’est cette capacité technique qui s’avérera si utile sur l’Everest, explique Gillman. « Il était très talentueux en termes de capacités techniques. Il pouvait faire tout ce que Mallory ne pouvait pas faire.

Mallory, bien qu’il soit le grimpeur le plus doué de sa génération, était notoirement désespéré avec l’équipement. Par exemple, utiliser un poêle Primus – un élément essentiel du kit pour de telles expéditions – le dépassait.

« C’était un très bon duo complémentaire », explique Gillman, ajoutant qu’Irvine était particulièrement doué « avec l’oxygène ». Les dessins de débitmètres d’oxygène d’Irvine avaient attiré l’attention du comité avant sa sélection. Pour l’expédition, il a conçu une bouilloire à pression et a demandé à une entreprise de Birmingham de la construire. Il a également décrit un piolet léger dont il aurait besoin. « Il était très pratique », explique Summers.

« La grande chose qu’il a faite a été de régler le désordre de l’équipement d’oxygène, de le simplifier et de l’alléger », ajoute Gillman. Cela s’est avéré l’un des facteurs cruciaux pour persuader Mallory d’utiliser de l’oxygène lors de l’expédition.

Mais si le partenariat était harmonieux, il était aussi inhabituel. Mallory, comme bon nombre des autres membres de l’expédition, était un vétéran de la Première Guerre mondiale où il servit comme officier d’artillerie. Il avait eu la chance d’être renvoyé de la Somme (en raison de la récidive d’une ancienne blessure en escalade) et avait raté Passchendaele à cause d’un accident de moto. (John de Vars Hazard, qui a atteint le col Nord, qui forme la tête du glacier East Rongbuk sur le versant nord de l’Everest en 1924, l’a fait avec des blessures saignantes de la Somme trempant la tunique de son équipement d’escalade.)

En revanche, Irvine était trop jeune pour avoir servi pendant la guerre. Pourtant, il aurait vivement ressenti la présence d’hommes aguerris qui étaient devenus immunisés contre la peur et la réalité de la mort alors qu’ils gravissaient l’Everest.

Lorsque Mallory et Irvine sont partis par excellent temps du Camp IV sur la crête nord à 25 200 pieds (7 681 m), le 6 juin à 8 h 40, c’était la troisième et dernière tentative de l’expédition pour atteindre le sommet. Le 7 juin, les deux grimpeurs, utilisant des kits d’oxygène modifiés par Irvine, sont montés au Camp VI à 26 700 pieds (8 138 m). C’est le lendemain qu’Odell les a repérés sur la deuxième des trois marches, une montée rocheuse de 120 pieds, à environ 800 pieds du sommet – mais il ne pouvait pas en être sûr exactement.