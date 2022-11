Découvrez Zandy Reich et leur mariage – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Lea Michele est une actrice talentueuse qui a joué dans divers films populaires, séries télévisées et pièces de Broadway, notamment Joie et Fille drôleau cours des années.

Elle est mariée à Zandy Reich.

Lea avait déjà eu une relation amoureuse avec elle Joie co-vedette Cory Monteith jusqu’à sa mort en 2013.

jusqu’à sa mort en 2013. Lea travaille actuellement à temps plein dans la comédie musicale de Broadway, Fille drôle.

Lea Michele, 36 ans, est une actrice primée qui a eu des rôles mémorables au cinéma, à la télévision et à Broadway pendant de nombreuses années, mais elle mène également une vie amoureuse réussie. La belle mariée Zandy Reich, 39 ans, en 2019 et ils ont mené ensemble une vie amoureuse qu’ils ont réussi à garder aussi privée que possible. Ils ont assisté à divers événements et sorties décontractées ensemble, et elle a jailli de son impressionnant conjoint dans de nombreuses interviews depuis qu’ils ont dit: “Oui.”

Découvrez-en plus sur Zandy et son mariage avec Lea ci-dessous!

Depuis combien de temps Léa et Zandy sont-ils ensemble ?

Bien que la date exacte ne soit pas publiquement connue, on pense que Lea et Zandy ont commencé à se fréquenter vers l’été 2017, lorsqu’elle a publié un message Instagram à propos de son 31e anniversaire qui le mentionnait. Il comprenait également une photo d’eux deux, que l’on peut voir ci-dessus, debout et regardant l’eau alors qu’elle avait sa main autour de lui. “L’année dernière, à ce même endroit, ce même jour, tu m’as dit que 30 ans allait être la meilleure année de ma vie… c’était le cas. Tellement de raisons d’être reconnaissante, mais surtout vous… vous avez le sentiment que le 31 va être encore mieux… ❤️ u Z”, lit-on dans sa légende.

À l’été 2017, il a été confirmé qu’ils étaient définitivement en couple et ils se sont fiancés en avril 2018. “Je pense que la première chose que je lui ai dite a été : ‘Arrête de plaisanter !’ J’ai donc été super surprise », a déclaré Lea Personnes à propos du moment où Zandy lui a proposé. “Tout le monde a dit, ‘Essayez d’être présent parce que ça va arriver si vite.’ Ce que je n’ai pas écouté du tout et je me suis évanoui et je m’en souviens à peine. On s’est tous les deux évanouis et on s’est dit : ‘Quoi ? Avons-nous dit oui ? Est-ce que ça se passe ? »

Le couple s’est marié en mars 2019 et Lea a régulièrement montré des photos épiques de la journée spéciale dans divers messages sur les réseaux sociaux, en particulier à l’occasion de leurs anniversaires.

Zandy a sa propre carrière réussie.

Zandy, qui a grandi à Philadelphie et a fréquenté l’Université de Philadelphie, a cofondé la société de vêtements, AYR, qui signifie «Toute l’année», en 2016. En mai 2020, il est passé à un rôle de conseiller dans l’entreprise prospère.

Comment Léa et Zandy se sont-ils rencontrés ?

Lea et Zandy se sont rencontrés au mariage de leurs meilleurs amis en 2015. Stéphanie Hart Levinson (née Hermann) et Zack Levinson les a présentés lors de leur célébration et ils se sont tout de suite liés d’amitié. Cette amitié est restée jusqu’à ce qu’ils en fassent une romance vers 2016. Zandy est également apparu avec le couple qu’ils ont rencontré et d’autres, sur une photo que Lea a partagée en juillet 2016, à peu près au moment où on pense qu’ils ont commencé à sortir ensemble. Le groupe était assis sur des chaises longues à l’extérieur et souriait à la caméra.

“Photo de famille chez les Lowe’s 🍋 #PerfectSunday #ThisIsTheLife”, a-t-elle légendé l’instantané, que l’on peut voir ci-dessus.

Léa et Zandy ont-ils des enfants ?

Les tourtereaux ont accueilli leur fils, Toujours Lion, en août 2020. La maman adorée partage souvent de jolies photos avec son petit garçon sur les réseaux sociaux, mais garde toujours son visage couvert pour le protéger du public. Elle a montré un peu plus à quoi il ressemblait quand il était bébé, sur une jolie photo de Zandy le tenant alors qu’il portait des lunettes de soleil, lorsqu’elle a publié un hommage d’anniversaire à son mari en janvier 2022.

“Le plus grand homme, père, mari et ami”, a écrit l’actrice dans le message rempli d’amour. “Je me réveille tous les jours si reconnaissant que tu sois à nous Z. Joyeux anniversaire ! Jamais et je t’aime tellement.

Joie le créateur Ryan Murphy soutient la romance de Lea et Zandy.

“J’étais ici avec Ryan Murphy hier. Alors Ryan est comme ma famille… l’un des plus grands amis au monde que j’ai, alors quand mon petit ami a obtenu le sceau d’approbation de Ryan Murphy, c’est tout. Ouais, mes parents, mes amis, peu importe, mais Ryan Murphy, l’accord conclu scelle l’accord », a déclaré Lea, dans une interview avec E ! Nouvelles sur le tapis rouge des Emmy Awards 2017.