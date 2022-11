Découvrez Wild, la toute première vidéo de pieuvres se jetant des trucs les uns aux autres

Une nouvelle vidéo capturée par des scientifiques suggère que les pieuvres n’hésitent pas à jeter. Des images inédites montrent les créatures propulsant du limon et des coquillages dans l’eau.

“Les pieuvres sauvages projettent divers types de matériaux à travers l’eau dans des” lancers “propulsés par jet, et ces lancers frappent parfois d’autres pieuvres”, lit une déclaration de l’Université de Sydney Peter Godfrey-Smith et ses collègues qui ont rédigé un étude publiée mercredi dans la revue Plos One.

Au cours de 24 heures complètes de séquences enregistrées au large des côtes australiennes en 2015 et 2016 à l’aide de caméras sous-marines, les chercheurs ont catalogué 102 exemples de pieuvres sombres (Octopus tetricus) jetant tout, de la saleté et des débris à l’équivalent de pieuvre des restes de table autour du fond marin. .

Dans un clip, on peut voir une pieuvre femelle jeter une coquille après avoir avalé son contenu.

“Il existe des preuves que certains de ces lancers qui touchent les autres sont ciblés et jouent un rôle social”, ajoutent les auteurs.

Assez ironiquement, les pieuvres ne comptent pas tellement sur l’un de leurs huit bras pour faire ces lancers. Au lieu de cela, ils ramassent le matériau à jeter, puis le propulsent dans l’eau à l’aide de leur siphon, qui est une partie en forme de tube de leur anatomie qui peut éjecter de l’eau à grande vitesse. C’est donc un peu comme une action de fronde hydraulique sous-marine plutôt qu’un lancer comme nous pourrions le tenter.

Les chercheurs ont découvert qu’environ les deux tiers des lancers provenaient de femelles, souvent liés à des interactions avec d’autres pieuvres s’approchant ou tentant de s’accoupler.

Les pieuvres peuvent parfois changer de coloration, avec des couleurs de peau plus foncées associées à l’agression. Les chercheurs ont remarqué que les pieuvres individuelles plus foncées lançaient avec plus de force et étaient plus susceptibles de frapper une autre pieuvre avec leurs lancers. Pourtant, seulement environ 17% des lancers observés ont effectivement touché d’autres pieuvres individuelles.

Les chercheurs disent que des études supplémentaires sont nécessaires pour essayer de discerner l’intention derrière ce comportement aquatique étrange, mais il semble que les pieuvres peuvent cibler d’autres individus avec des projectiles automoteurs, ce que l’on ne voit que chez quelques autres espèces en plus des humains. Raison de plus pour éviter ces ventouses – et leurs vraies ventouses.