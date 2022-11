Découvrez une “chambre” à 200 $ la nuit lors de la Coupe du monde au Qatar

Et sur les hectares bien éclairés de gazon artificiel posés sur le sol caillouteux, devant la tente géante qui sert de salle à manger et la grande boîte qui abrite une épicerie, et toutes les petites boîtes qui vendent de la nourriture ou du café ou des produits pharmaceutiques ou un ventilateur équipement, et non loin de la salle de sport en plein air et des espaces de la taille d’un terrain de football où les gens peuvent se rassembler pour regarder des matchs de football sur grand écran, Xie a trouvé sa chambre, dans la section E8, derrière une porte métallique.

A l’intérieur, il ressemblait à la photo. La climatisation la gardait suffisamment fraîche et le Wifi fonctionnait. Il y avait deux petites fenêtres pour laisser entrer un peu de lumière. Il fut soulagé de savoir que les portes étaient verrouillées.

Mardi soir était sa cinquième nuit. Le réserverait-il à nouveau ?

Xie réfléchit. Il venait de suggérer que les logements qu’il avait choisis pourraient fournir un modèle valable pour loger les sans-abri dans des endroits comme les États-Unis et le Canada, ce qui n’est guère une approbation solide pour un cadre de vacances.