Découvrez toutes les vidéos promotionnelles de la série Huawei P50, y compris un déballage officiel

Huawei a annoncé hier les smartphones P50 et P50 Pro. Maintenant que la poussière de l’événement est retombée, nous avons décidé de parcourir les promos officielles que la société a mises en ligne, ainsi qu’une critique vidéo officielle à part entière.

Le duo P50 a une nouvelle conception radicale d’appareil photo à double matrice et Huawei a décidé de mettre l’accent sur ce qu’il fait le mieux – créer un excellent téléphone avec appareil photo avec des capacités étonnantes à la fois pour les photos et les vidéos.

La série Huawei P a toujours été axée sur l’esthétique et la photographie, et dans la critique vidéo Bruce Lee, vice-président et chef de produit chez Huawei, a expliqué quelle nouvelle technologie la gamme P50 apporte, suite au succès des prédécesseurs.

L’optique Huawei XD et le moteur d’image XD Fusion Pro sont capables de produire une photo aussi proche de la réalité que possible. Cela se fait par le biais de processus de calcul compliqués par le FAI – la lumière qui traverse l’objectif est réorganisée, puis un nouvel alignement des couleurs est effectué.

Ce que nous pouvons voir dans la vidéo mais qui n’a pas été mentionné par l’exécutif, c’est la boîte de vente au détail relativement petite. Après une enquête plus approfondie, nous avons découvert que le Huawei P50 Pro et le Huawei P50 arrivent sans chargeur dans la boîte, rejoignant Apple et Samsung dans cette étape peu conviviale.

Au moins, les téléphones Huawei P50 ont fière allure, alors voici toutes les vidéos promotionnelles pour votre plus grand plaisir :