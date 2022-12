Découvrez Tom Cruise Attempt Death-Defying Stunt dans la nouvelle vidéo “Mission: Impossible”

Un nouveau regard sur les coulisses de Mission: Impossible Dead Reckoning Part One de l’année prochaine montre le cascadeur préféré du cinéma tentant un tour incroyable: conduire une moto d’une falaise et immédiatement dans un BASE jump. “C’est de loin la chose la plus dangereuse que nous ayons jamais tentée”, déclare Tom Cruise dans la vidéo publiée lundi.

La cascade est des années dans la fabrication. Cruise a pratiqué plus de 500 sauts en parachute et 13 000 sauts croisés à moteur pour peaufiner le tour du septième volet du thriller d’espionnage. L’équipe a réalisé la cascade en Norvège en 2020.

L’acteur a coordonné un “plan directeur” avec des experts dans les différentes disciplines impliquées, comme la moto et le BASE jump, selon l’écrivain et réalisateur du film Christopher McQuarrie.

“La seule chose que vous devez éviter dans une cascade comme celle-ci, ce sont des blessures graves ou la mort”, a déclaré à la caméra Miles Daisher, l’entraîneur de saut de BASE de Mission: Impossible.

Mission: Impossible Dead Reckoning Part One sera présenté en salles le 14 juillet 2023 et mettra en vedette Cruise en tant qu’agent spécial Ethan Hunt, Ving Rhames en tant qu’agent Luther Stickell et Simon Pegg en tant que technicien Benji Dunn.