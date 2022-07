Découvrez Thor, le chien qui a chassé un ours

Une vidéo d’un chien face à face avec un gros ours noir fait le tour d’Internet, le canidé remportant des éloges pour son courage. La vidéo capturée par une caméra de sécurité à domicile montre le chien qui aboie sur l’ours sans aucune peur sur son visage. La vidéo a été enregistrée aux petites heures de jeudi.

On pouvait voir le chien nommé Thor grogner et même mordre l’ours jusqu’à ce qu’il s’éloigne de la propriété. Afin d’effrayer l’ours, le chien s’était relativement rapproché de lui.

« Thor le brave chien effraie un ours loin de chez lui ! ️ », lit-on dans la légende de la vidéo. Le chien appartient à une famille de North Haverhill, New Hampshire.

Les internautes, qui sont tombés sur la vidéo, ont été impressionnés par le chien pour avoir protégé la maison d’un ours. Un commentaire comique sur la vidéo a déclaré: “L’ours” chill bro I’m going “. Un autre a écrit: “C’est pourquoi je garde mes chiens à l’intérieur.”

Certains rapports de médias sociaux indiquent que les ours noirs sont la seule espèce d’ours trouvée dans le New Hampshire. Ils ne sont pas de nature agressive et leurs attaques sont rares dans la région. Mais les habitants ont été invités à rester vigilants et à considérer l’animal comme dangereux, selon le New Hampshire Fish and Game Department.

