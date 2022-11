Découvrez Taco Trail le long de la route 66 de Joliet – Shaw Local

Envie d’une nouvelle aventure culinaire sur les cent premiers kilomètres de la Route 66 ? Le Heritage Corridor Convention and Visitors Bureau et le Joliet City Center Partnership ont lancé le Joliet Taco Trail, un programme d’enregistrement des passeports qui met les utilisateurs au défi de visiter huit taquerias locales et de découvrir pourquoi Joliet est célèbre pour ses restaurants mexicains authentiques et savoureux. Accédez au sentier Joliet Taco au JolietTacoTrail.com.

Le sentier Joliet Taco traverse les quartiers du centre-ville et de la rue Collins de la ville. Le passeport mobile gratuit permettra aux utilisateurs de s’enregistrer et éventuellement de gagner des prix Joliet Taco Trail, tout en soutenant les établissements de restauration locaux. Les trois premières personnes à terminer le parcours en s’enregistrant et en mangeant à chaque endroit recevront une carte-cadeau de 25 $ dans l’un des restaurants participants. Tous ceux qui terminent le parcours avant la fin de l’année gagneront un autocollant de membre fondateur du Joliet Taco Trail.

Les amateurs de tacos peuvent accéder au Joliet Taco Trail en visitant JolietTacoTrail.com et en téléchargeant l’application Heritage Corridor toujours gratuite. Les utilisateurs auront jusqu’au 31 décembre 2022 pour terminer leur enregistrement au Joliet Taco Trail et obtenir leur statut de membre fondateur du Joliet Taco Trail.

Le Joliet Taco Trail est le deuxième des passeports d’expériences multiples que le Heritage Corridor CVB a lancés pour encourager les visiteurs et les habitants à explorer leurs communautés et à soutenir les entreprises locales. La participation des restaurants situés dans la zone de service spécial du centre-ville de Joliet est gratuite. Les utilisateurs de Joliet Taco Trail âgés de plus de 21 ans peuvent également accéder facilement au passeport populaire Heritage Corridor Ale Trail dans la même application.

Cette application Web pratique vous connecte à plus d’une douzaine de brasseries, bars et salles de dégustation sur les cent premiers kilomètres de la Route 66 et au-delà, vous offrant des réductions importantes et un aperçu de certains produits exclusifs. Voici tout ce que vous devez savoir.

Le Ale Trail présente les meilleurs endroits pour prendre une boisson brassée localement, de la banlieue sud-ouest à Starved Rock Country à l’ouest. La plate-forme vous permet de gagner des prix en visitant des établissements populaires comme Joliet’s MyGrain Brewing et Wilmington’s Route 66 Old School Brewing, et vous offre même des réductions exclusives sur les versements et autres offres spéciales dans ces formidables brasseries, bars et salles de dégustation.

Si vous visitez 12 sites sur le sentier, effectuez un achat et enregistrez-vous avec l’application, avant la fin de la saison le 31 décembre 2022, vous recevrez un t-shirt gratuit 2022 Heritage Corridor «Raise A Glass Tour» Ale Trail, présentant des informations sur chacun des emplacements participants.

Pour commencer vos aventures gastronomiques le long de la Route 66, visitez JolietTacoTrail.com.