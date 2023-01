Découvrez Susan Pinsky et leur long mariage – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Michael Germana/Everett Collection

Le Dr Drew est un célèbre médecin connu pour ses concerts passés et présents sur divers réseaux de radio et de télévision, dont MTV.

Il est marié à sa femme, Susan, depuis 1991.

Il n’a été marié qu’une seule fois.

Le Dr Drew a récemment animé de nombreux Maman ado émissions de retrouvailles sur MTV.

Dr Drew Pinsky64 ans, est connu pour son travail dans le domaine médical et à la télévision, avec des émissions sur MTV, VH1, etc., mais il fait également partie d’un mariage solide avec sa femme, Susan Pinsky. L’ancien Ligne de l’amour le co-animateur et son épouse sont mariés depuis 31 ans et mènent tous deux des carrières très réussies tout en maintenant leur lien durable. Qu’il s’agisse d’avoir des enfants ou de s’associer à des projets créatifs, ils ont souvent montré leur soutien mutuel et leur camaraderie devant la caméra et au-delà.

En savoir plus sur Susan et son histoire d’amour avec le Dr Drew ci-dessous.

Qui est Suzanne Pinsky ?

Susan Pinsky, anciennement Susan Sailer, est surtout connue comme animatrice de radio. Elle a précédemment travaillé chez KROQ.FM et est devenue PDG de Playroom Podz, une société de podcasting. Elle anime également Calling Out, qui est “le podcast le plus populaire d’iTunes axé sur les médiums psychiques et le phénomène spirituel”, selon le site Web de l’émission.

En plus de son travail à la radio, Susan aime faire du bénévolat pour des causes qui lui tiennent à cœur. Elle a fait du bénévolat au sein du conseil d’administration de Hillsides.org pendant plus de 10 ans et a été présidente de Foster Soles et est la présidente des avantages annuels de cette année, Criant’le site Web de s indique en outre. Elle a recueilli plus de 450 000 dollars lors du gala Celebration of Art le 22 février 2014. Le gala “a décrit comment Hillsides apporte la guérison par l’art de favoriser la vie – pas seulement littéralement, mais en façonnant leur vie avec espoir, confiance et sécurité”. le site Web indique avant d’ajouter qu ‘«en 2015, le même comité qu’elle a développé a recueilli 560 000 $ lors de l’événement Uncorked coprésidé par Déborah et Robert Simon du restaurant AKA à Pasadena, en Californie.

Comment le Dr Drew et Susan se sont-ils rencontrés ?

Le Dr Drew et Susan se sont rencontrés en 1984, lorsqu’elle travaillait à KROQ.FM, et les deux ont si bien cliqué qu’ils ont commencé à sortir ensemble. Ils se sont fiancés puis se sont mariés en 1991 et continuent de prospérer. Elle était l’invitée de sa célèbre émission de radio, Ligne de l’amouret a travaillé avec lui sur plusieurs de ses autres projets ainsi que sur des projets communs.

Combien d’enfants le Dr Drew et Susan ont-ils ?

Le couple marié a eu des triplés Douglas, Jordanet Pauline en novembre 1992. Ils vivent tous seuls à Los Angeles et dans tout le pays après avoir obtenu leur diplôme universitaire en mai 2015. Ils ont également poursuivi des études supérieures et, contrairement à leurs parents, ils sont restés pratiquement à l’écart des projecteurs.

Le travail d’équipe du Dr Drew et de Susan

En plus d’apparaître sur Ligne de l’amour, Susan a fait équipe avec son mari pour d’autres podcasts et émissions de télévision au fil des ans. Elle a été le fournisseur et le producteur du podcast du Dr Drew, Cette vie #YOULIVE » avec le Dr Drew (et Mike Catherwood) ainsi que coproducteur de son autre podcast, Infusion hebdomadaire avec le Dr Drew et le Dr Bruce. Elle est également apparue en tant qu’invitée sur certains de ses autres podcasts, notamment Dr Drew après la tombée de la nuitvisible ci-dessus.

Susan a également publiquement soutenu le Dr Drew en se présentant avec lui à divers événements sur le tapis rouge au fil des ans et les deux ont été très ouverts à parler de leur vie ensemble.

