Découvrez StanbyMe Go de LG, le téléviseur portable à écran tactile qui est aussi une valise

Si vous avez toujours voulu emporter votre téléviseur partout avec vous, bonne nouvelle : LG Electronics a annoncé mardi que le StanbyMe Go, un écran tactile LED portable, est désormais disponible en précommande à 1 000 $ et commencera à être expédié plus tard ce mois-ci.

Le StanbyMe Go est un centre d’affichage et de divertissement emballé dans une valise svelte que vous pouvez emporter avec vous. L’écran LED de résolution 1080p de 27 pouces est fixé à un pivot, ce qui vous permet de relever l’écran, de l’incliner, de le mettre en mode table, puis de le ranger à nouveau.

La mallette de couleur beige au milieu est le dernier téléviseur à écran tactile LG. LG

Le haut-parleur de 20 watts fourni s’adapte à la rotation de l’écran et fournit un son surround avec Dolby Atmos, selon LG, ainsi que la technologie Dolby Vision. Il y a des compartiments à l’intérieur du boîtier pour contenir ses accessoires et une batterie déjà intégrée. En termes d’autonomie de la batterie, il y a environ trois heures de temps de visionnage entre les charges.

Il dispose d’une entrée HDMI pour que vous puissiez brancher une console de jeu si vous aviez une autre source d’alimentation à proximité, et il peut afficher le contenu des appareils Apple via AirPlay. Une boutique d’applications intégrée vous donne accès à des jeux auxquels vous pouvez jouer en mode table, comme les échecs, et à des applications de streaming telles que Netflix, Disney Plus, Prime Video et Max.

En mode table, c’est effectivement une tablette géante. LG

« Le visionnage de contenu n’est plus confiné au salon ou même à la maison, mais jusqu’à présent, les consommateurs ont dû sacrifier la taille de l’écran en faveur de la portabilité », a déclaré David Park, responsable du marketing des produits HE chez LG, dans un communiqué. communiqué de presse.

Le StanbyMe Go est disponible en précommande pour 1 000 $ sur le site Web de LG. Si vous commandez le nouvel écran tactile portable avant le 27 août, vous recevrez un Enceinte Bluetooth XBoom 360une valeur de 200 $.

Les précommandes devraient commencer à être expédiées la semaine du 28 août.