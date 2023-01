Découvrez SpaceX Starship Gleaming sur la rampe de lancement dans de nouvelles images épiques

Un nouveau vaisseau spatial pourrait bientôt atteindre l’orbite si SpaceX obtient son chemin avec un lancement historique de son brillant Starship. Avant que le vaisseau spatial de nouvelle génération ne prenne son envol, il doit être empilé sur la rampe de lancement et passer une série de tests. Jeudi, SpaceX a partagé de nouveaux looks impressionnants au navire et à la fusée ensemble.

La tentative de lancement orbital, qui n’a pas encore de date prévue, aura lieu dans les installations Starbase de SpaceX au Texas. C’est un endroit pittoresque le long de la côte qui offre une belle toile de fond pour les clichés glamour du Starship.

EspaceX



Réduire le temps de tentative de lancement réel a été délicat. Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a l’habitude de faire des projections optimistes qui ne se réalisent pas. Plus tôt ce mois-ci, il a suggéré que Starship avait une chance lors d’un lancement en février, avec une date de mars encore plus probable.

SpaceX a suscité l’enthousiasme pour le lancement à travers des images et des vidéos. L’entreprise a partagé une expérience passionnante vue de haut en bas d’un essai de moteur fougueux à la fin de l’année dernière. Des images plus fantaisistes de vaisseaux spatiaux sont disponibles sur Site Flickr de SpaceX.

Starship est destiné à ouvrir de nouvelles voies d’exploration spatiale. Le premier objectif est de le mettre en orbite en toute sécurité. Ensuite, SpaceX travaillera à embarquer des humains. Après cela, SpaceX vise à envoyer un groupe d’artistes autour de la lune et remplir une Contrat de la NASA pour emmener des astronautes à la surface de la lune grâce au programme Artemis.

Il y a beaucoup de choses à faire sur ce vaisseau brillant et sans équipage et sur la grosse fusée qui (espérons-le) le propulsera dans l’espace. Il y a beaucoup d’incertitudes avec un nouveau lancement orbital de nouveaux équipements, il est donc sage de profiter de la vue de Starship en parfait état pendant que vous le pouvez encore.