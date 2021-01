Un an après que la pandémie de coronavirus a détruit nos vies collectives, notre société est aux prises avec la peur et l’insécurité. En conséquence, nous avons vu la désinformation se répandre comme une traînée de poudre, et beaucoup ont recours à des méthodes bizarres et incorrectes pour lutter contre le virus. Avec cette chronique, qui sera publiée tous les dimanches, nous visons à répondre à toute question de santé ou de vaccin que nos lecteurs pourraient avoir sur la pandémie de coronavirus.

Dans la chronique de cette semaine, il a été répondu aux questions du Dr NK Arora, qui dirige le groupe de recherche opérationnelle, qui fait partie du groupe de travail national mis en place par le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) en réponse au COVID-19. Les questions sont principalement liées à l’éligibilité de la vaccination et aux médicaments qui peuvent être consommés avant et pendant le processus de vaccination.

Quels médicaments faut-il éviter avant de prendre le vaccin COVID-19 et pendant combien de temps?

Actuellement, il n’existe aucune instruction de ce type. On peut prendre ses médicaments habituels sans interruption. Informez simplement le vaccinateur des médicaments que vous consommez.

Le ministère de la Santé a conseillé la prudence lors de la vaccination des personnes ayant des antécédents de saignement ou de troubles de la coagulation. Comment une personne sait-elle si elle a un trouble de la coagulation? Quels tests peuvent être effectués?

Il existe quelques troubles de la coagulation comme «l’hémophilie». Ces personnes doivent prendre le vaccin sous la surveillance de leur médecin traitant. Les patients admis à l’hôpital ou aux unités de soins intensifs et qui ont des problèmes de saignement devraient retarder la vaccination jusqu’à leur sortie. Cependant, plusieurs personnes atteintes de troubles cardiaques et cérébraux prennent des anticoagulants comme l’aspirine et des médicaments antiplaquettaires. Ils peuvent continuer avec leurs médicaments et se faire vacciner. Pour eux, les vaccins sont absolument sans danger.

L’avis de santé stipule également que les personnes ayant des problèmes d’immunité doivent être prudentes lorsqu’elles prennent le vaccin. Quels sont les marqueurs des «problèmes d’immunité»?

Les problèmes immunitaires sont de deux types: l’un, l’immunosuppression due à une maladie telle que le SIDA, et les personnes sous médicaments immunosuppresseurs tels que les médicaments anticancéreux, les stéroïdes, etc. Deuxièmement, l’immunodéficience chez les personnes qui souffrent d’un défaut du système de protection du comme immunodéficience congénitale.

Actuellement, les vaccins COVID disponibles ne contiennent aucun virus vivant et, par conséquent, les personnes ayant des problèmes immunitaires peuvent se faire vacciner en toute sécurité. Mais le vaccin peut ne pas être aussi efficace pour eux. Il faut informer le vaccinateur des médicaments qu’il consomme et s’il souffre de problèmes immunitaires connus. Le vaccinateur doit avoir un dossier de son état de santé.

Beaucoup sont méfiants ou prudents à propos du vaccin. Que font le gouvernement / les responsables de la santé pour répondre à leurs préoccupations?

De nombreux médecins seniors et autres personnels de santé ont eux-mêmes pris le vaccin. Cela prouve qu’eux, qui ont une connaissance approfondie de la science médicale et du développement de médicaments, ont pleinement confiance dans le vaccin et leur geste doit donner confiance à leurs collègues juniors et aux membres de l’équipe. En outre, tous les personnels de santé impliqués dans la distribution des vaccins ont reçu une documentation scientifique et une formation en communication. Plus de 30 personnels de santé du lac ont accepté le vaccin au cours des deux premières semaines de campagne de vaccination, et la tendance s’améliore de jour en jour. Cela indique que de plus en plus de personnes ont confiance et sont prêtes à accepter les vaccins COVID.

Que sont les vaccins intra-nasaux? Quelle est l’efficacité du BBV154, le vaccin intra-nasal à dose unique de Bharat Biotech?

Ledit vaccin est à un stade précoce de son développement. Nous devons attendre un certain temps pour en savoir plus sur son efficacité.

Vous avez des questions sur le coronavirus? Ou les vaccins? Envoyez-nous vos questions: Tweetez avec #AskADoctor. Chaque semaine, nous aurons un expert en santé publique pour répondre à vos préoccupations dans cette colonne.