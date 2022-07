Découvrez ses premières photos après la naissance de son deuxième bébé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MEGA

Papa et maman sont allés se promener ! Sophie Turner a été aperçue pour la première fois après avoir donné naissance à son deuxième enfant le dimanche 17 juillet. L’actrice de 26 ans a été stupéfaite alors qu’elle et son mari Joe Jonas se sont promenés à Miami un peu moins d’une semaine après avoir eu leur deuxième bébé. Sophie et Joe, 32 ans, étaient tous deux habillés avec désinvolture alors qu’ils se promenaient.

Sophie était magnifique dans un t-shirt noir moulant, un jean et des sandales, alors qu’elle portait un petit sac jaune. La Jeu des trônes étoile également accessoirisée d’une fine paire de lunettes de soleil et d’un collier en argent. Joe a porté un t-shirt noir, un pantalon assorti et des baskets, et il a noué sa tenue avec une veste violette. Les deux hommes semblaient apprécier la promenade dominicale.

La sortie du couple est survenue quelques jours seulement après avoir annoncé la naissance de leur deuxième enfant, faisant de leur fille d’un an Willa une grande soeur ! Le couple a annoncé la naissance de leur enfant dans une déclaration à Personnes. “Joe et Sophie sont heureux d’annoncer l’arrivée de leur petite fille”, a déclaré un représentant.

Peu de temps après l’arrivée de leur nouveau-né, le Jonas Brother a également célébré sa femme avec un montage touchant d’eux deux sur la chanson de son groupe DNCE “Got Me Good”, où il a montré son amour pour Sophie. “J’ai commencé par le bas maintenant nous sommes ici… je veux voir votre [love] histoire », a-t-il écrit en légende.

Tout en restant privée pendant des mois après que les fans ont spéculé qu’elle attendait, Sophie avait confirmé que le couple avait eu son deuxième bébé sur le chemin du retour en mai, lorsqu’elle a bercé sa bosse de bébé sur la couverture de Elle Royaume-Uni. Elle a jailli de sa fille et de l’accueil d’un autre petit dans son interview. “La plus grande chose dans la vie, c’est de voir ma fille aller de mieux en mieux. Nous sommes ravis d’agrandir la famille. C’est la meilleure bénédiction de tous les temps », a-t-elle déclaré.