Découvrez ses mariages – Hollywood Life

Crédit d’image : Everett Collection/SplashNews

Jesse James est célèbre pour avoir épousé et divorcé Sandra Bullock.

Il a été marié cinq fois et est également connu pour son personnage de “mauvais garçon”.

La femme enceinte de Jesse, Bonnie Rotten, vient de demander le divorce.

Jesse Jamesla célèbre ex de l’actrice Sandra Bullock, a eu un parcours un peu cahoteux en matière de relations. Bien qu’on se souvienne surtout de lui pour sa brève relation avec La cité perdue star, le natif de Long Beach, en Californie, a ses propres réalisations. Il est connu comme l’hôte de succès de télé-réalité Jesse James est un homme mort sur Spike TV et Monstre Garage via la chaîne de découverte. Le documentaire Manie de la moto, également sur Discovery, centré autour de lui.

Mais derrière la caméra, il a du mal à trouver le succès dans le mariage et la vie familiale, passant par plusieurs mariages depuis le début des années 1990. Alors que la nouvelle tombe que sa femme actuelle, star de cinéma pour adultes Bonnie Rotten a demandé le divorce au milieu d’allégations de tricherie, voici ce que vous devez savoir sur les relations sérieuses passées du fondateur de West Coast Choppers et de la personnalité de la télévision.

Karla James

Jesse, aujourd’hui âgé de 53 ans, était marié à Karla James de 1991 à 2002, et ensemble ils ont accueilli deux enfants — fils Jesse James Jr.et fille Chandler James. On sait peu de choses sur le mariage à long terme, qui a duré 11 ans, mais Karla serait un modèle adulte britannique.

Janine Lindemulder

La star de Discovery Channel n’a pas perdu de temps à passer à autre chose, épousant une actrice de films pour adultes, un mannequin pour adultes et une ancienne danseuse exotique Janine Lindemulder en 2002. Janine et Jesse auraient eu une relation instable et, au milieu d’allégations de tricherie et de violence domestique, se sont séparés en novembre 2003. Janine était enceinte de sept mois de leur fille, Ensoleillé, alors que Jesse aurait entamé une relation avec la chérie de l’Amérique elle-même, Sandra Bullock.

Sandra Bullock

Jesse a atteint de nouveaux sommets de gloire lorsqu’il a d’abord fréquenté, puis s’est marié, le Pendant que tu dormais étoile en 2005. Alors que l’Amérique se grattait la tête collective sur le match, Sandra est devenue une belle-mère aimante pour les trois enfants de Jesse issus de ses relations passées. Publiquement, elle l’a félicité et s’est extasié sur leur vie de famille. “Voici le truc, j’ai des enfants”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse en 2007, par Plus proche. “Je me suis marié avec des enfants. J’aime ces enfants. Ma préoccupation et mon amour pour ces enfants en tant que coparent ne sont pas moindres que si j’avais cet enfant biologiquement. Je ne vois pas la différence entre ça et avoir son propre enfant biologiquement. Je ressens pour les enfants que j’ai dans ma vie et je ne changerais pas cela.

Sandra et James avaient commencé le processus d’adoption, mais au moment où les choses se sont mises en place, des fissures ont commencé à apparaître. Alors que Jesse avait obtenu la garde de Sunny sur Janine, qui avait contesté la garde après avoir passé du temps en prison pour évasion fiscale, des informations ont également commencé à apparaître selon lesquelles Jesse trompait la superbe actrice avec mannequin. Michelle “Bombshell” McGee. D’autres ont signalé des liaisons présumées après que Michelle a affirmé qu’elle avait eu une liaison de 11 mois avec Jesse.

Le côté aveugle L’actrice a demandé le divorce de Jesse fin avril 2010 et la scission a été finalisée plus tard cet été-là. Elle est allée de l’avant et a adopté son fils aîné Louis vers la même époque, sans Jesse.

Kat Von D

Experte en maquillage gothique Kat Von D a émergé comme la prochaine conquête de la personnalité de la télévision. Ils auraient commencé à se fréquenter en août 2010 et se seraient fiancés en janvier 2011. Kat a annoncé une rupture brutale en juillet 2011, par PERSONNES, mais ils se sont réunis le mois suivant. Dans une tournure vertigineuse des événements, en septembre 2011, ils se sont à nouveau séparés, Kat l’accusant de tricherie avec près de 20 femmes, par ABC Nouvelles.

Alexis De Joria

Coureur de dragsters Alexis De Joria a pris avec le mauvais garçon ensuite, datant de la fin de 2012 et se mariant le 24 mars 2014, dans le vaste domaine du père de la mariée, milliardaire et co-fondateur de Paul Mitchell Jean-Paul De Joria. Le duo a duré sept ans ensemble, mais en 2020, ils se sont séparés. “Je sais que beaucoup d’entre vous m’ont demandé si j’assisterai aux courses de la NHRA cette année pour travailler sur la drôle de voiture d’Alexis”, a-t-il écrit en partie via Instagram. “C’est avec une incroyable tristesse que je vous annonce qu’Alexis et moi avons décidé de mettre fin à notre mariage.”

Bonnie Rotten

La star adulte Bonnie, 29 ans, et Jesse ont commencé à se fréquenter en 2021 et se sont mariés en juin 2022, lors d’une cérémonie d’arrière-cour au Texas, par Page 6. Mais les choses ont vite mal tourné lors de son cinquième mariage. Début décembre, l’actrice porno enceinte de sept mois s’est rendue sur Instagram pour l’accuser de la tromper. Pour sa part, Jesse a nié les allégations dans un message supprimé depuis, selon En contact, “Bébé je ne t’ai pas trompé je le jure !!” il a écrit. « Je suis désolé que nous nous soyons disputés. Je suis désolé de t’avoir traité de “retard” quand on se battait. Je sais que ça t’a rendu encore plus fou et que ça n’a rien fait pour améliorer la situation. C’était hors de propos, puéril et immature. Je suis désolé d’avoir fait ça. S’il vous plaît savoir. Je n’ai jamais pensé à te tromper. Je n’ai jamais essayé de te tromper. Je n’ai jamais eu envie de te tromper. Tu es le seul que je veux, pour toujours.

Pourtant, le mariage semblait avoir suivi son cours, car l’actrice adulte a demandé le divorce non pas une, mais deux fois par TMZ. Elle a déposé le jeudi 1er décembre, fait marche arrière, puis a déposé à nouveau le mardi 6 décembre. “J’aime tellement Jesse et j’ai été très blessée par ce que j’ai vu quand j’ai parcouru son téléphone”, a-t-elle écrit via Instagram au temps, par TMZ.