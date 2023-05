Découvrez ses 4 enfants – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Ludacris est un rappeur et acteur emblématique.

Il est apparu dans le film « Crash » primé aux Oscars en 2004.

Ludacris a engendré quatre filles à travers plusieurs relations.

Il a été honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 19 mai 2023.

Ludacris (alias Christophe Brian Bridges) a débuté sa carrière en tant que DJ avant de lancer son propre label, Disturbing the Peace, à la fin des années 1990. L’acteur, rappeur et directeur du disque a signé avec Def Jam Records avant de devenir un nom connu avec des albums dans les années 2000, notamment Parole de Mouf, Poulet et bière, et Le quartier rouge et des succès massifs comme « Welcome to Atlanta ». Ludacris est également un acteur de cinéma et de télévision prolifique – en plus d’apparaître dans l’Oscar du meilleur film 2004 Accidentil a également joué des rôles dans Rapide furieux la franchise, agitation et flux, et Fin de la route.

Sur le petit écran, il est apparu dans des rôles en direct et en voix, y compris sur Law & Order : Unité spéciale pour les victimes, Eve et Les Simpson, entre autres. Il a remporté plusieurs prix BET et Grammy Awards, et a remporté des victoires aux MTV Video Music Awards et aux Screen Actors Guild Awards. Le 19 mai 2023, il a été honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Dans les coulisses et dans les coulisses, le personnage de Luda, cependant, est moins un rappeur streetwise et plus un « papa fille ». Le magnat de la musique et interprète emblématique est le père de pas moins de quatre filles à travers plusieurs relations. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les quatre filles de Ludacris.

Ponts karmiques

Karma Christine Ponts est la première fille de Ludacris, et est la plus connue. Né en août 2001 du rappeur et avocat d’Atlanta Christine BlancKarma, 21 ans, est l’inspiration derrière Le monde de Karma, une série Netflix en streaming animée par Ludacris et sortie en 2021.

Selon Nouvelles de la SCB, Karma a pris la parole lors de sa cérémonie du Walk of Fame, prodiguant des louanges à son père et le décrivant comme « l’exemple parfait d’un père ». « Après avoir reçu votre SMS jeudi, me demandant si je pouvais me rendre à LA pour votre star hollywoodienne, il m’a fallu tout en moi pour trouver une excuse expliquant pourquoi je ne pouvais pas venir ici aujourd’hui », a-t-elle déclaré à propos de son apparition surprise. . « La vérité, c’est que je ne manquerais ça pour rien au monde. Je suis si fier de toi, papa. Félicitations à une légende d’artiste et à une légende de père.

Ponts Cai

Ponts Cai Bella est la fille qui a officiellement fait de Ludacris un « papa fille » en série. La deuxième fille du rappeur est née d’un ami de longue date Tamika Fulleren décembre 2013. Selon TMZ, un différend concernant la pension alimentaire pour Cai est survenu après sa naissance. Cependant, en 2015, Ludacris a obtenu la garde complète de Cai après une longue bataille judiciaire. « Après examen de toutes les preuves, des dépositions des témoins, du rapport du tuteur ad litem et des affirmations faites tout au long de cette affaire, je suis heureux que le juge m’ait trouvé le parent le plus apte et le plus approprié pour avoir le primaire. la garde physique de notre belle fille », a-t-il déclaré PERSONNES à l’époque.

On sait peu de choses sur Cai, la femme des Ludacris Eudoxie Mbouguiengue lui a partagé le plus doux hommage du 7e anniversaire en décembre 2020. «Joyeux anniversaire à notre belle princesse Cai qui a 7 ans aujourd’hui! Nous t’aimons petite fille et nous ne pourrions pas être plus fiers de toi », a-t-elle écrit à côté de plusieurs photos, dont une photo de Ludacris embrassant sa deuxième fille.

Ponts de cadence

Ponts Cadence Gaelle est le premier enfant de Ludacris et de sa femme de huit ans, Eudoxie. Le couple a annoncé l’avoir accueillie le 4 juin 2015 via les réseaux sociaux. « Elle est là », la nouvelle maman a sous-titré une photo de ballon rose « petite fille », ainsi que les hashtags « #béni » et « #reconnaissant ».

Cadence est régulièrement présentée sur le compte Instagram de sa mère avec d’adorables photos. « Mon bébé Cadence a eu 7 ans aujourd’hui et se dirige vers la 2e année ! » Eudoxie a sous-titré une adorable collection de photos en mai 2022. Cadence, merci de m’avoir choisie pour être ta maman. On ne s’ennuie jamais avec toi. Tu es gentil, tu aimes tellement tout le monde autour de toi. Vous êtes intelligent, vous êtes puissant ! Maman t’aime.

Ponts du hasard

Enfin, peu Ponts Chance Oyali le 28 juillet 2021. Le rappeur s’est rendu sur Instagram en août pour faire la grande annonce avec un message hilarant aux fans. Le film « Girls, Girls, Girls, Girls » avec Chris Bridges arrive bientôt… », a-t-il écrit avec un joli duo de photos avec le nouveau membre de la famille. Ponts Chance Oyali. Né à 7h57 le 28/07/21. »

Chance fait également régulièrement des apparitions sur le compte de médias sociaux de sa mère. « 1 an déjà !!! Chance Oyali Bridges, vous remplissez et illuminez simplement mon cœur avec tant d’amour et de joie !! Je t’aime mon bébé ! Eudoxie a sous-titré un premier message d’anniversaire en juillet 2022.

