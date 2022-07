Découvrez Rhapsody, la première légende mobile à venir sur Apex Legends

EA a annoncé cette semaine que Apex Legends Mobile obtient un premier personnage de légende sur mobile le 12 juillet. Son nom est Rhapsody et c’est une DJ mélomane de Kómma. Elle a un adorable acolyte robot nommé Rowdy, et d’après ce que nous voyons dans la bande-annonce, Rowdy et Rhapsody devraient former un duo solide sur le champ de bataille.

Si vous aimez les histoires de légende, vous apprécierez cela.

Originaire de Kómma, où le géant de la technologie Pythas Inc. contrôle tout, Rhapsody a utilisé son amour de la musique pour sortir de la pauvreté dans le dangereux quartier nocturne de Neon Dunes et devenir l’une des légendes les plus chaudes de la scène Apex. Sa mère, une brillante ingénieure en intelligence artificielle qui a créé le robot compagnon de Rhapsody, Rowdy, a été licenciée de Pythas Inc. pour avoir découvert des secrets d’entreprise et maintenant Rhapsody doit participer aux Apex Games sous leur bannière pour aider à libérer sa famille de ses dettes.

Ce n’est qu’un avant-goût de ce que la saison 2 offrira, selon EA. Les joueurs peuvent s’attendre à “une foule de nouveaux contenus, d’améliorations, de mises à jour et de rééquilibrages des armes, des modes de jeu, du système de classement et plus encore”.

Ça tombe le 12 juillet !