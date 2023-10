Rachel Zegler est la dernière actrice à jouer la plus belle de toutes – et maintenant, nous avons un premier aperçu du West Side Story incarne la première princesse de Disney.





Disney a publié la première image de sa prochaine réimagination en direct de Blanc comme neige. C’est la première fois que nous voyons officiellement Zegler dans la robe bleue et jaune emblématique de la princesse, ainsi que notre premier aperçu des sept nains. Le film, réalisé par Marc Webb et avec Gal Gadot dans le rôle de la Méchante Reine, devrait désormais sortir le 21 mars 2025, soit près d’un an après sa date de sortie précédente, le 22 mars 2024.





L’image montre Blanche-Neige de Zegler dans ce qui semble être la maison des nains, entourée de ses sept petits compagnons : Timide, Doc, Dopey, Grumpy, Happy, Sleepy et Sneezy.





Rachel Zegler dans “Blanche Neige”.

Disney





Bien qu’il s’agisse de notre premier aperçu officiel du film, Blanc comme neige a déjà fait l’objet de nombreuses critiques. Game of Thrones La star Peter Dinklage a exprimé sa désapprobation pour le film l’année dernière. “Tu es toujours en train de raconter cette putain d’histoire à l’envers sur sept nains vivant ensemble dans une grotte, qu’est-ce que tu fous, mec ? N’ai-je rien fait pour faire avancer la cause depuis ma boîte à savon ? Je suppose Je ne parle pas assez fort”, a-t-il déclaré lors d’un entretien avec Marc Maron. Tout mon amour et mon respect pour l’actrice et toutes les personnes qui pensaient faire la bonne chose. Mais je me demande simplement : qu’est-ce que tu fais ? »





Disney a répondu aux critiques de Dinklage avec une déclaration fournie à EW. “Pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d’animation original, nous adoptons une approche différente avec ces sept personnages et avons consulté les membres de la communauté du nanisme”, a déclaré un porte-parole de Disney. “Nous sommes impatients de partager davantage alors que le film entre en production après une longue période de développement.”





Maintenant, il semble que les nains du prochain film soient des traductions visuelles assez fidèles des personnages du film d’animation de 1937, avec une aide importante en CGI pour souligner les traits exagérés des nains.





Dans un entretien avec EW à J23 en 2022, Zegler a abordé les éléments du film d’animation original qui semblent désormais datés. “La réalité est que le dessin animé a été réalisé il y a 85 ans et est donc extrêmement daté en ce qui concerne l’idée que les femmes occupent des rôles de pouvoir et ce à quoi une femme est apte dans le monde”, a déclaré Zegler à EW. “Et donc, lorsque nous avons commencé à réimaginer le rôle réel de Blanche-Neige, il s’agissait désormais de” la plus juste de toutes “, c’est-à-dire qui est le plus juste et qui peut devenir un leader fantastique.”









Les commentaires de Zegler sont devenus viraux cet été, provoquant une réaction extrême de la part des sceptiques en ligne, ainsi qu’une déclaration désapprobatrice de David Hale Hand, le fils du réalisateur superviseur du film original, David Dodd Hand. “Je veux dire, c’est un concept complètement différent, et je ne suis absolument pas d’accord avec ça, et je sais que mon père et Walt seraient également très en désaccord avec ça”, a déclaré l’homme de 91 ans. Le télégraphe.





Le studio honore cette année l’héritage de son premier long métrage d’animation de plusieurs manières. Disney a récemment publié une nouvelle restauration 4K de Blanche Neige et les Sept Nains sur Disney+ pour célébrer le 100e anniversaire du studio.





De plus, les cinéastes derrière le prochain film d’animation du studio Souhait a déclaré à EW que leur film était fortement inspiré du film de 1937. “Quand l’idée est venue de [Asha, the main character,] ayant un groupe d’amis, nous avons pensé : « Eh bien, c’est le 100e anniversaire. Pourrions-nous faire Sept amis? Pouvons-nous réellement faire ça ?'”, a déclaré le co-réalisateur Chris Buck à EW. L’équipe créative a créé sept nouveaux personnages qui ressemblent chacun physiquement à l’un des nains – et chacun des noms des personnages partage une première initiale avec leur homologue nain.





Blanc comme neige sort en salles le 21 mars 2025.





