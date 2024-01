Découvrez Rabbit R1 : une petite boîte orange qui redéfinit l’utilisation des applications avec l’assistance de l’IA

Le Rabbit R1 tient dans la paume de votre main et sera capable de répondre à des questions, de lancer une playlist Spotify ou d’appeler un taxi en appuyant simplement sur un bouton. Cela vous semble familier, n’est-ce pas ? Le Rabbit R1 n’est pas un smartphone au sens traditionnel du terme. Au lieu de cela, il promet d’être un assistant personnel dédié alimenté par l’IA, et il expédié fin mars pour 199 $.

Nos téléphones sont excellents dans de nombreux domaines, comme prendre des photos de vacances, nous divertir avec un flux incessant de petites vidéos et faire office de planificateurs personnels. C’est exactement le problème, selon Jesse Lyu, fondateur et PDG de la startup technologique IA Rabbit. Il pense que la myriade d’applications et de fonctions disponibles sur nos téléphones ont supprimé leur simplicité, et il essaie de changer cela avec le R1, qui a fait ses débuts au CES 2024.

Vous n’interagissez pas avec le R1 en ouvrant des applications ; au lieu de cela, vous appuyez sur un bouton physique pour poser une question ou écouter une chanson sur Spotify comme si vous parliez dans un talkie-walkie. Le logiciel du téléphone est alimenté par un grand modèle d’action ou un algorithme capable d’apprendre de la manière dont les humains utilisent les applications et les interfaces afin de pouvoir reproduire et automatiser ces processus. Lyu compare cela au fait de donner son téléphone à un ami pour commander des plats à emporter plutôt que de le faire soi-même.

Les assistants virtuels ne manquent pas, capables de faire presque exactement ce que Rabbit’s R1 prétend faire. Google et Amazon injectent également à leurs propres assistants virtuels une intelligence artificielle générative pour les rendre encore plus efficaces dans le traitement plus facile des demandes complexes. Lyu voit la nécessité d’un appareil spécialement conçu pour accomplir des tâches, séparé de votre téléphone et donc moins distrayant. Il affirme que ce n’est pas parce que votre téléphone peut faire la même chose que l’expérience est supérieure.

Il faudra beaucoup de temps pour convaincre cet argument, surtout si l’on considère à quel point nous sommes devenus collés à nos téléphones. Une enquête de Reviews.org a révélé que 89 % des Américains vérifient leur téléphone dans les 10 premières minutes après leur réveil et que 60 % dorment avec leur téléphone la nuit. Pourtant, le Rabbit R1, ainsi que la broche IA récemment annoncée par la startup Humane, sont un autre signe que les entreprises technologiques cherchent de plus en plus à créer de nouveaux gadgets autour de l’IA. Beaucoup ont déjà trouvé la promesse de Rabbit suffisamment séduisante pour commander un R1. La société a annoncé le 10 janvier qu’elle vendu 10 000 unités le premier jour de précommandes.

La R1 a un look simple

John Kim/CNET

La teinte orange vif du R1, son écran relativement petit et sa molette de défilement lui confèrent un look nostalgique et presque rétro. Il est incroyablement léger et fait littéralement la moitié de la taille de votre smartphone moyen, comme vous pouvez le voir sur la photo du R1 posé sur mon iPhone 15 ci-dessous. En fait, sa taille et sa forme ressemblent à celles d’un téléphone à clapet comme le Samsung Galaxy Z Flip ou le Motorola Razr 2023 lorsqu’il est fermé, bien qu’il soit nettement plus léger.

Le Rabbit R1 fait environ la moitié de la taille d’un iPhone 15. John Kim/CNET

Le R1 partage physiquement certaines similitudes avec les smartphones, comme un écran tactile et un appareil photo, mais ces pièces sont utilisées de différentes manières.

Le Rabbit R1 est de couleur orange vif. John Kim/CNET

Le R1 ne dispose pas d’un système d’exploitation de téléphone traditionnel, par exemple, mais utilise plutôt cet écran de 2,88 pouces pour afficher des cartes en réponse à vos demandes. L’appareil photo n’est pas vraiment destiné à documenter vos journées sur Instagram, mais plutôt à vous aider avec des requêtes visuelles telles que prendre des photos de ce qu’il y a dans votre réfrigérateur pour générer des idées de recettes.

Bien qu’il ne soit pas positionné comme un téléphone, vous pouvez certainement passer des appels téléphoniques avec lui car il dispose d’un emplacement pour carte SIM ainsi que d’une connectivité Wi-Fi et cellulaire. Il fonctionne sur un processeur MediaTek Helios P35 de 2,3 GHz et dispose de 128 Go de stockage et de 4 Go de RAM.

Il n’exécute pas d’applications, mais il peut se connecter à vos applications

Le Rabbit R1 pourra utiliser des applications en votre nom. John Kim/CNET

Le R1 n’a pas d’applications au sens traditionnel du terme, mais il se connecte à des services pour exécuter des requêtes. Pour lire une liste de lecture sur Spotify ou appeler un Uber, vous devez lier ces applications à votre compte Rabbit via un portail en ligne. Cela pourrait finir par être un processus fastidieux, étant donné que vous devrez connecter manuellement tout service que vous souhaiteriez que Rabbit prenne en compte dans votre utilisation. Rabbit dit qu’il ne stocke aucune donnée de connexion et que les méthodes d’authentification se produisent sur le système de l’application.

L’appareil utilise le modèle d’action à grande échelle exclusif de Rabbit pour exécuter des tâches, ainsi que le modèle GPT-4 d’OpenAI pour comprendre vos demandes vocales. Pendant mon bref essai, j’ai demandé au Rabbit R1 de jouer de la musique et de répondre à des questions basées sur les connaissances de base. Les oreilles de l’icône de lapin animée affichée à l’écran se sont adorablement dressées lorsque j’ai maintenu le bouton latéral pour réciter ma commande. Je devrai y consacrer plus de temps avant de savoir à quel point il fonctionne bien en tant qu’assistant personnel pour faire avancer les choses plus rapidement et plus efficacement que mon téléphone.

Avec le R1, Rabbit se lance dans un objectif ambitieux : tenter de faire une place à un nouveau gadget dans nos vies dans un monde déjà envahi par les écrans et les capteurs. Il est néanmoins intéressant de voir de nouveaux matériels développés en réponse à l’intérêt croissant pour l’IA que nous avons constaté au cours de l’année écoulée. Néanmoins, l’expérience logicielle de Rabbit doit être suffisamment convaincante pour vous convaincre d’acheter un nouvel appareil plutôt que de continuer à utiliser ChatGPT, Google Bard et d’autres assistants d’IA sur les appareils que vous possédez déjà.

