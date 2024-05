Découvrez qui rejoint Daniel Craig

La franchise polar de Rian Johnson entamera bientôt son troisième opus avec la prochaine production de « Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery », tirant son titre de la chanson de U2. Alors que les détails de l’intrigue restent secrets, Johnson a récemment annoncé le retour du détective Benoit Blanc, joué par le pilier de la série Daniel Craig, dans un Teaser de 45 secondes posté sur X.

L’original « À couteaux tirés », sorti en 2019, suivait Blanc alors qu’il enquêtait sur les circonstances mystérieuses derrière la mort du romancier policier Harlan Thrombey (Christopher Plummer). Le suivi « Glass Onion » est venu comme un original de Netflix en 2022 et a vu Blanc se rendre sur l’île privée du milliardaire excentrique Miles Bron (Edward Norton) pour résoudre un meurtre incroyablement déroutant.

« Knives Out » est connu pour son vaste ensemble de personnages, avec des acteurs précédents dont Chris Evans, Dave Bautista, Kate Hudson, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Hugh Grant et plus encore. Découvrez ci-dessous qui devrait rejoindre ce dernier chapitre de la série de films « À couteaux tirés ».