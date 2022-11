Découvrez qui était le plus heureux lors des fiançailles d’Ira Khan-Nupur Shikhare

Ira Khan a partagé de nombreuses images de Pritam Shikhare, la mère de sa fiancée Nupur Shikhare, qui, selon elle, était l’invitée la plus heureuse de sa fête de fiançailles la semaine dernière. Sur l’une des photos, on peut voir Pritam danser aux côtés de Kiran Rao, l’ex-femme d’Aamir Khan et l’ancienne belle-mère d’Ira.

Partageant les photos sur Instagram, Ira a écrit : « Avez-vous rencontré la personne la plus heureuse et la plus amusante de nos fiançailles ? J’espère que mon esprit deviendra aussi libre que le vôtre @pritam_shikhare.

Fatima Sana Shaikh, vendredi, a partagé une série de photos des fiançailles de la fille d’Aamir Khan, Ira Khan. S’adressant à Instagram, Fatima a partagé les photos qu’elle a sous-titrées, “Quel après-midi de folie c’était !!! Tellement heureuse de voir des gars célébrer votre amour et c’était si contagieux… Mon cœur se gonflait d’amour et d’affection pour vous deux. Je suis heureux de pouvoir en faire partie. Pyaar pyaar pyaar.

Sur les photos, on pouvait voir Fatima s’amuser avec le futur mari d’Ira Khan, Nupur Shikhare, et quelques photos franches avec Ira. Peu de temps après la publication des photos, les fans ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de cœur rouge.

Le couple se fréquentait depuis deux ans s’est rendu sur Instagram, pour partager un post faisant l’annonce de leurs fiançailles. Récemment, en octobre, lors d’un événement cycliste, Nupur s’est agenouillé avec une bague à la main et a demandé à sa bien-aimée “Veux-tu m’épouser ?”. Ira a répondu par un oui et ils ont scellé l’accord avec un baiser. La foule autour d’eux a été vue en train d’applaudir et d’applaudir.

En 2020, le couple a rendu publique leur idylle. Ira a révélé leur relation sur Instagram.