Découvrez qui est inactif pour le match éliminatoire du Wild Card Round entre les Eagles de Philadelphie et les Buccaneers de Tampa Bay.

Les Eagles seront privés de deux titulaires clés, un en attaque et un en défense, pour le match NFC Wild Card Round de ce soir contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Découvrez quels partants reviennent et qui d’autre est inactif :

QB Tanner McKee (3e QB) : La recrue servira de quart-arrière d’urgence et ne pourra jouer que si Jalen Hurts et Marcus Mariota sont blessés.

Le receveur partant AJ Brown ratera son premier match en tant qu’Aigle. Brown a quitté le match de la semaine dernière de son propre chef en raison d’une blessure au genou. Il ne s’est pas entraîné de la semaine et a été exclu du match de ce soir après le dernier entraînement de l’équipe, samedi.

La sécurité de départ Reed Blankenship est inactive pour le match de ce soir. Le gardien de deuxième année s’est blessé à l’aine au cours de la semaine 18 et n’a pas participé à l’entraînement cette semaine. Blankenship a testé sa blessure lors de l’échauffement ce soir mais ne jouera pas.

La sécurité recrue Sydney Brown s’est déchiré le ligament croisé antérieur lors du match de la semaine dernière contre les Giants de New York et ratera le reste de la saison.

Le quart-arrière Jalen Hurts figurait sur le rapport de blessure après s’être blessé au doigt lors du match de dimanche dernier. Hurts était un participant limité lors de l’entraînement de jeudi avant de devenir un participant à part entière vendredi et samedi. QB1 n’a pas de désignation de statut de jeu et jouera.

Bien que l’équipe soit privée de deux titulaires clés, elle en récupère également trois. Le demi de coin Darius Slay a raté les quatre derniers matchs de la saison après avoir subi une arthroscopie du genou. Le receveur DeVonta Smith n’a pas joué la semaine dernière après s’être blessé à la cheville lors de la semaine 17. D’Andre Swift a été aux prises avec une maladie qui l’a empêché de participer à la finale de la saison régulière. Le trio participait à part entière à l’entraînement final de la semaine et n’avait aucune désignation de statut de match.

Le receveur large et retourneur de botté Britain Covey souffrait d’une blessure à l’aine cette semaine, mais n’a aucune désignation de statut de match.

Les Eagles ont élevé le demi de coin Mekhi Garner et la sécurité Tristin McCollum de l’équipe d’entraînement pour le match de ce soir à Tampa Bay.

Pour les Bucs, le quart-arrière Baker Mayfield ne s’est pas entraîné plus tôt dans la semaine en raison de blessures persistantes à la cheville et aux côtes. Il a progressé tout au long de la semaine et débutera ce soir pour les hôtes.