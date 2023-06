Découvrez qui doit intervenir – Shaw Local

L’Illinois a un projet de loi pour empêcher la police de verbaliser les étudiants pour bagarre, vol et vapotage. Ceux-ci peuvent être gérés par le système disciplinaire de l’école («La police donne des billets aux étudiants», Chicago Tribune, samedi 4 mars).

Cependant, lorsque les étudiants sont au collège, cela change. UMass Amherst dit qu’il n’a aucune responsabilité d’intervenir dans le festival du campus de la Saint-Patrick. C’est parce que le festival n’est pas sanctionné par l’université (« UMass Blarney blowout », Boston Globe, mardi 7 mars).

Un juge de l’Utah a déclaré que les universités n’avaient aucune obligation en vertu du titre IX d’aider à enquêter sur un viol d’étudiant s’il s’agissait d’un viol hors campus et que le violeur n’était pas un étudiant (« Pourquoi un juge a statué… l’université n’avait pas à aider », Salt Lake Tribune , mercredi 8 mars).

Pas étonnant que tant de crimes passent entre les mailles du filet.

Le fait d’esquiver la responsabilité a conduit à une approche non interventionniste des fusillades de masse et à un mauvais comportement de la police envers les minorités. Regardez dans le miroir et découvrez qui doit intervenir.

Kimball Shinkoskey

Croix de bois, Utah