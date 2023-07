Découvrez quels téléphones Samsung Galaxy ont reçu les mises à jour de juillet

Posséder un téléphone Samsung Galaxy signifie l’avantage d’obtenir des mises à jour mensuelles pour résoudre les problèmes de sécurité, corriger les bogues et offrir de nouvelles fonctionnalités. Pour le mois de juillet, les meilleurs téléphones de Samsung commencent à voir de nouveaux logiciels, notamment la série Galaxy S22, Galaxy Fold 4 et Flip 4, et l’ancien Galaxy Fold 2.

Pour l’instant, les journaux des modifications de ces mises à jour Galaxy de juillet suggèrent uniquement que les correctifs de sécurité sont inclus sans aucune autre amélioration. Plus précisément, chaque mise à jour « fournit les correctifs de sécurité Android les plus récents sur votre appareil ». Le Galaxy Fold 2 bénéficie également d' »améliorations des performances », ce qui est amusant.

Si nous découvrons des fonctionnalités supplémentaires, nous ne manquerons pas de mettre à jour ce message et de vous en informer.

Les nouvelles versions de chaque appareil sont les suivantes :

Galaxie S22 : S901USQS3CWF2

: S901USQS3CWF2 Galaxie S22+ : S906USQS3CWF2

: S906USQS3CWF2 Galaxy S22 Ultra : S908USQS3CWF2

: S908USQS3CWF2 Galaxy Fold 4 : F936USQS3CWF2

: F936USQS3CWF2 Galaxie Flip 4 : F721USQS3CWF2

: F721USQS3CWF2 Galaxy Fold 2: F916USQS3JWF3

Pour vérifier ces mises à jour, qui devraient toutes être déployées maintenant (dès le 6 juillet), vous vous dirigerez vers Paramètres> Mises à jour du système> Vérifier les mises à jour du système.

// Verizon