Découvrez quels États sont sur le point de se prononcer sur les restrictions en matière de soins de santé pour les transgenres

LITTLE ROCK, Ark. (AP) — Les tribunaux du pays rendent un verdict mitigé sur l’avenir des lois des États restreignant les soins médicaux d’affirmation de genre pour les jeunes transgenres, alors que les batailles juridiques s’intensifient suite à la vague historique d’interdictions promulguées cette année.

L’Alabama a été autorisé à appliquer son interdiction de fournir des soins aux jeunes, un jour après que l’interdiction de la Géorgie ait été partiellement bloquée. De nouvelles décisions pourraient être imminentes concernant des interdictions dans au moins trois autres États au cours de la semaine à venir.

Voici un aperçu des développements récents dans ces affaires et de l’état actuel des lois sur les soins de santé transgenres :

LES DERNIÈRES DÉCISIONS

La 11e Cour d’appel des États-Unis a statué lundi que l’Alabama pouvait appliquer son interdiction des soins d’affirmation de genre pour les jeunes transgenres, annulant ainsi une décision d’un tribunal inférieur contre la loi de 2022. La décision antérieure maintient toujours l’interdiction de l’Alabama jusqu’à ce que la décision en appel prenne officiellement effet, ce qui pourrait prendre plusieurs jours.

Il s’agissait de la deuxième commission d’appel fédérale à autoriser une interdiction d’État, après qu’une commission de trois juges a déclaré le mois dernier que le Tennessee et le Kentucky pouvaient appliquer leurs interdictions – pour l’instant.

En Géorgie, un juge fédéral a bloqué dimanche l’interdiction faite aux médecins de commencer un traitement hormonal pour les personnes transgenres de moins de 18 ans. La Géorgie faisant partie du circuit qui a permis d’appliquer l’interdiction de l’Alabama, l’État a demandé au juge de rétablir l’interdiction. .

OÙ EN SITUENT LES INTERDICTIONS À L’ÉCHELLE NATIONALE

Au moins 22 États ont adopté des lois interdisant ou restreignant les soins d’affirmation de genre pour les mineurs, et la plupart de ces interdictions sont contestées devant les tribunaux.

L’État le plus récent à avoir promulgué une interdiction est la Caroline du Nord, où les législateurs républicains ont annulé le veto du gouverneur démocrate Roy Cooper à une mesure interdisant aux professionnels de la santé de fournir une hormonothérapie, des médicaments bloquant la puberté et des procédures chirurgicales de transition de genre à toute personne de moins de 18 ans, avec des restrictions limitées. des exceptions.

La loi de Caroline du Nord est entrée en vigueur immédiatement. Mais les mineurs qui avaient commencé un traitement avant le 1er août peuvent continuer à recevoir ces soins si leurs médecins le jugent médicalement nécessaire et si leurs parents y consentent. Les opposants à la loi se sont engagés à intenter une action en justice pour la contester.

En juin, un juge fédéral a annulé la première interdiction de l’Arkansas, et l’État a fait appel de cette décision. Le juge dans cette affaire a statué que l’interdiction violait les droits constitutionnels des jeunes et des familles transgenres, ainsi que des prestataires de soins médicaux. Il a également rejeté les affirmations des partisans selon lesquelles les traitements étaient expérimentaux.

Un juge fédéral a bloqué l’interdiction de l’Indiana, et l’Oklahoma a accepté de ne pas appliquer son interdiction pendant que les opposants demandent une ordonnance temporaire du tribunal pour la bloquer. Un juge du Nebraska a rejeté une tentative visant à bloquer l’interdiction de cet État avant qu’elle n’entre en vigueur le 1er octobre. La même cour d’appel fédérale qui a autorisé l’entrée en vigueur de l’interdiction du Tennessee a également statué que l’interdiction du Kentucky pouvait être appliquée.

Les personnes opposées à de tels traitements pour les enfants affirment qu’elles sont trop jeunes pour prendre de telles décisions concernant leur avenir.

Toutes les grandes organisations médicales, y compris l’American Medical Association, se sont opposées à l’interdiction des soins d’affirmation de genre pour les mineurs et ont soutenu les soins médicaux pour les jeunes lorsqu’ils sont administrés de manière appropriée.

L’Académie américaine de pédiatrie a réaffirmé plus tôt ce mois-ci son soutien aux traitements et a voté en faveur d’un examen externe des recherches concernant les soins.

QUELS SONT LES PROCHAINS CAS ?

Une décision est attendue dès vendredi d’un juge de l’État sur l’opportunité de bloquer temporairement l’interdiction du Missouri sur les soins d’affirmation de genre pour les mineurs avant qu’elle n’entre en vigueur lundi.

La loi empêcherait les prestataires de soins de santé du Missouri de fournir aux mineurs des bloqueurs de puberté, des hormones et des interventions chirurgicales d’affirmation de genre. Les mineurs à qui on a prescrit des bloqueurs de puberté ou des hormones avant le 28 août pourraient continuer à recevoir ces traitements. La loi permettrait également aux patients de poursuivre plus facilement les prestataires de ces soins.

Un juge du Texas envisage de bloquer l’interdiction dans cet État des soins d’affirmation de genre pour les mineurs avant qu’elle n’entre en vigueur le 1er septembre. Si le Texas est autorisé à appliquer l’interdiction, il deviendrait l’État le plus peuplé à restreindre les soins aux mineurs.

Le comité d’appel qui a autorisé l’entrée en vigueur de l’interdiction du Tennessee devrait également entendre les arguments le 1er septembre sur la décision antérieure qui avait temporairement bloqué la loi.

Les cas vont au-delà des restrictions imposées aux jeunes transgenres. Un juge fédéral de Floride devrait tenir une audience mardi pour déterminer s’il doit bloquer une loi qui a rendu difficile, voire impossible dans certains cas, l’accès à des soins d’affirmation de genre pour de nombreux adultes transgenres de cet État.

Le même juge a déjà bloqué de peu la partie de la loi interdisant la garde des jeunes transgenres, interdisant à l’État d’interdire la garde des trois enfants qui la contestent. Les opposants cherchent également à étendre cette décision à d’autres jeunes susceptibles d’être concernés par l’interdiction.

Dans le Montana, un juge de l’État devrait entendre les arguments lors d’une audience le 18 septembre sur l’opportunité de bloquer l’interdiction de cet État avant qu’elle n’entre en vigueur le 1er octobre.

Andrew Demillo, Associated Press