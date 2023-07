Découvrez quelques-unes des meilleures photos de pêche de cet été dans le nord-ouest de l’Ontario

La pêche est une partie importante de l’été dans le nord-ouest de l’Ontario, et les pêcheurs de toute la région montrent leurs prises dans le cadre du concours annuel Show us Your Fish de CBC Thunder Bay.

Nous avons demandé les meilleures photos – du brochet monstrueux à la petite truite – et avons offert deux ensembles de cannes et moulinets ainsi qu’une boîte à pêche stockée par notre expert résident de la pêche à la ligne, Gord Ellis.

Au cours des deux dernières semaines, nous avons vu plus de 130 entrées provenant d’auditeurs proches et lointains, et nous sommes descendus à trois gagnants.

Carlo Cantera

Carlo Contera montre un monstre capturé plus tôt cet été sur un lac près de Kenora, en Ontario. (Soumis par Carlo Cantera)

Le sourire de Carlo en dit long sur cette photo d’un achigan attrapé à Kenora. Le sentiment d’attraper un poisson comme celui-là est quelque chose auquel nous pouvons tous nous identifier.

Shannon Zurevinski

Shannon Zurevinski a envoyé cette superbe photo d’une prise aventureuse de son fils, Nick, sur le lac des Bois près de Kenora. (Soumis par Shannon Zurevinski)

Cette photo est accompagnée d’une histoire incroyable de Shannon Zurevinski et de la prise aventureuse de son fils Nick sur le lac des Bois. C’est tellement bon, on va la laisser le dire elle-même :

« Mon fils Nick a acheté un Rapala à 17 $ avec son premier chèque de paie et voulait le tester sur le quai la même nuit. Mais il l’a attrapé par le fond. Alors il a couru et s’est changé en malle pour plonger et voir s’il pouvait le repérer. Il a plongé neuf pieds [three metres] et l’a délogé des rochers.

Il l’a ensuite vomi pour qu’il ne se fasse plus attraper et a commencé à remonter avec la ligne dans sa main. Puis, il a atteint la moitié de la surface lorsqu’un poisson a attrapé le Rapala.

C’était à environ un pied de son visage alors qu’il essayait de remonter rapidement jusqu’au quai. Il l’a enroulé avec succès. C’était un doré de 16 pouces. On en a ri pendant des heures. »

Andrew Faiers

Andrew Faiers nous a envoyé cette superbe photo de sa fille, Lucy, avec une superbe prise le week-end de la fête des pères. (Soumis par Andrew Faiers)

Andrew Faiers a déclaré que la photo de cette année nous est apportée par Lucy. Il a dit qu’elle adorait pêcher et réussissait toujours à attraper le plus gros. Son image gagnante est un achigan à petite bouche de 18,5 pouces pesant 3,5 livres qu’elle a attrapé le week-end de la fête des Pères au parc provincial Sleeping Giant près de Thunder Bay.

Quel bon souvenir.

Merci à tous ceux qui ont participé cette année, faites défiler pour voir quelques-unes de nos entrées préférées des pêcheurs et les histoires derrière eux.

Jesse Harnden nous a envoyé cette photo d’un voyage de pêche en famille au large du lac Nipigon. (Soumis Jesse Harnden)

Susie Rietdijk nous a envoyé cette photo de son neveu, Parker. « Nous passons beaucoup de temps à pêcher dans notre camp sur le lac Supérieur », dit-elle. «Nous avons attrapé beaucoup de poissons, mais celui-ci est le plus gros à ce jour. Parker a dévidé ce brochet de 43 pouces et 20 livres. C’est un moment qu’il n’oubliera jamais. (Soumis par Susie Rietdijk)

Voici ce que maman Jessica Kivell avait à dire sur cette beauté : « Spencer, 9 ans, et sa grosse prise ». Il l’a attrapé sur Pelican Lake à Sioux Lookout. Il a failli ne pas aller pêcher parce qu’il aime les animaux et qu’il est dérangé par le fait qu’ils pourraient se blesser en pêchant. Il a attrapé et relâché ce type sans aucun mal. C’était le point culminant de la journée pour lui. (Soumis par Jessica Kivell)

Emerson Clark montre un achigan attrapé le 1er juillet au lac Kashabowie. (Soumis par Dustin Clark)