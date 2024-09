Découvrez quelques instruments de la musique mexicaine

Du guitarron retentissant des mariachis sur « Cielito Lindo », au puissant accordéon de « Ni Parientes Somos » de Los Tigres del Norte, en passant par les tambours trap d’un corrido tumbado de Natanael Cano, le son de la musique mexicaine est incomparable.

Ce genre en constante évolution a pour habitude de se combiner à d’autres styles et de s’en inspirer. Et, dans le processus de création de nouveaux sons, de nouveaux instruments ont également été créés.

Les musiciens mexicains trouvent continuellement des moyens d’évoluer, que ce soit en incorporant un instrument qui remonte à la civilisation maya ou en en redéfinissant un pour créer quelque chose d’unique, comme dans le cas de l’accordéon folklorique, venu d’Europe au XIXe siècle.

Alors que les artistes de musique mexicaine tracent leur propre chemin, de nouveaux sons, comme les mélodies expérimentales de la chanteuse pop cumbia Estevie et les « Jersey corridos » de Fuerza Regida, ont émergé, offrant aux auditeurs un large éventail d’expériences parmi lesquelles choisir.

Il ne s’agit en aucun cas d’une liste exhaustive de tous les instruments utilisés dans la musique mexicaine, mais voici quelques-uns des sons les plus distinctifs du genre.

Tololoche

Originaire du sud du Mexique, cette contrebasse est un instrument à claquer, un son brut et percussif créé lorsque la corde frappe la touche. Proche de la contrebasse européenne, la tololoche est de plus petite taille. Jorge Cardenas du groupe sierreño Les moments il le considère comme le plus « utilitaire » de tous les instruments de la musique mexicaine ; il peut être utilisé dans les corridos, les mariachis et le norteño sans avoir besoin d’amplification électrique.

« C’est toujours l’ingrédient manquant. On peut avoir un million d’instruments, s’il n’y a pas de basse, ça sonnera vide », a déclaré Cardenas. « Mon style est un mélange entre l’agressivité brute du rock’n’roll et le son discipliné et plutôt clair de la musique mariachi. »

Requinto

Guitare phare de la musique mexicaine, le requinto est facile à reconnaître par son son aigu et généralement rapide. Sa popularisation est due à Los Panchos, un célèbre trio romantique de Mexico des années 1940 connu pour des tubes tels que « Besame Mucho » et « Sabor a Mi », enregistrés avec le chanteur de jazz américain Eydie Gorme. Le requinto peut avoir cinq, six ou douze cordes et est généralement accordé plus haut que la guitare standard. Diego Magaña, membre du groupe Arsenal Dorado basé à Los Angeles, joue du requinto à douze cordes et dédie son style à la « musique mexicaine à l’ancienne », lorsque la guitare est « un peu plus simple et plus lourde ».

« C’est elle qui fait toute la magie et les petits bruits de fond », a déclaré Magaña. « Parfois, vous entendrez des sons que vous ne saviez même pas que la guitare pouvait produire. J’aime garder les choses simples. Même si je fais un peu de tapage ici et là. »

Vihuela

Ressemblant à une version plus petite du guitarrón, la vihuela permet à la section des cordes du mariachi d’atteindre une tessiture plus élevée. Les cordes A, D et G sont toutes accordées une octave plus haut qu’une guitare standard, ajoutant un nouveau niveau de tonalité. Ayant grandi dans la musique mariachi, l’auteure-compositrice-interprète et membre de Las Chorizeras Nancy Sanchez dit être tombée amoureuse du motif de grattage de la vihuela, appelé « los manicos ». Alors qu’elle expérimente entre le grattage vers le haut et vers le bas, la frappe puissante donne à l’instrument à cordes une sensation plus percussive. S’inspirant de ses racines dans la musique traditionnelle mariachi, elle utilise la vihuela comme un moyen de donner une nouvelle tournure à son son.

« J’utilise la vihuela de manière artistique et je l’aborde d’abord comme un auteur-compositeur », a déclaré Sanchez. « Au lieu de la jouer de manière très traditionnelle. J’aime jouer avec des accords d’extension [notes above the seventh scale]. J’adore ajouter des manicos différents. J’adore les pincer. Cela lui donne juste une sensation différente.

Güiro

Au cœur de nombreux types de musique latine, le guiro est le battement de cœur de la cumbia. Son corps cylindrique, généralement en bois ou en métal, est recouvert d’une surface en forme de crête ou de dentelure, qui permet au musicien de gratter ses côtés pour créer un son comparable à celui d’une caisse claire. Cet instrument portatif est essentiel pour garder le groupe en synchronisation et les danseurs en rythme. Alan Vega, producteur-compositeur qui a travaillé avec les chanteuses Estevie et Sofia Reyes, considère le guiro comme « la partie la plus importante et la plus reconnaissable des percussions de la cumbia ».

« Si vous deviez retirer le guiro, [the music] « On perdrait le feeling », a ajouté Vega. « Certaines cumbias ont cette impression de montée en puissance, et quand tout arrive et que l’on a l’impression d’être en fête… il faut commencer à danser. »

Saxophone

Devenu essentiel à la musique mexicaine dans les années 1940, cet instrument à vent cuivré permettait aux bandas de mettre davantage l’accent sur la mélodie. Dans un groupe, le saxophone joue la partie lyrique de la chanson. Manny Dorado, membre du Tamborazo Aguila et Serpent qui joue du saxophone alto, apprécie l’instrument pour sa « palette lumineuse » [and] « Un son chatoyant mais avant-gardiste. » Il a d’abord adopté l’instrument avec l’intention de jouer du jazz ; découvrant à quel point il est polyvalent dans la musique mexicaine, il a changé d’avis.

« Le son peut être très similaire à celui d’une voix humaine, en particulier à celui d’un alto », explique Dorado. « Il est plus aigu, mais il possède encore quelques harmoniques graves, ce qui lui permet de représenter le son de l’alto. »

Cinquième inférieur

De forme similaire à celle d’une guitare acoustique, le bajo quinto est légèrement plus grand, possède un bord pointu et se reconnaît à son twang profond et intimidant. Avec cinq paires de cordes en acier, la guitare agressive est chargée de suivre le requinto et d’améliorer la mélodie avec son bourdonnement métallique. Andres Torres, du groupe de corrido Los Torres, dit que le bajo quinto donne à la musique mexicaine « une touche différente ». Jouant aux côtés de ses frères, il consacre son temps à parcourir le pays et à amener le bajo quinto dans autant d’endroits qu’il le peut.

« Je trouve que l’énergie du bajo quinto, la façon dont il est joué, la façon dont il sonne, c’est quelque chose de vraiment spécial », a déclaré Torres. « La musique mexicaine a une énergie particulière que je trouve unique. »

Accordéon

Introduit dans le genre par les polkas des immigrants allemands et tchèques, l’accordéon est rapidement devenu un élément de base de plusieurs sous-genres de la musique mexicaine, notamment la cumbia (pensez à la « Cumbia Sobre el Río » de Celso Piña) et le norteño (par exemple, toute la discographie de Ramón Ayala). Lorsqu’il est joué dans ces contextes, l’instrument bruyant adopte un style d’accordage différent, appelé diatonique, ce qui signifie qu’il ne peut jouer qu’une gamme limitée de notes dans une tonalité spécifique. Il existe deux types d’accordéons – l’un avec des touches de piano et l’autre avec des boutons – mais ils ont des effets similaires. Christian Salazar de Les Dévoilésun groupe de corrido basé à Los Angeles, a été attiré par cet instrument en forme de boîte pour sa capacité à diriger un groupe.

« Elle a son propre caractère bruyant et énergique dans la musique mexicaine », a déclaré Salazar. « Elle représente une grande partie de ma personnalité et de la façon dont je me reflète sur scène – on pourrait dire, comme une personne qui accapare l’attention. »

Guitarrón

Presque tous les groupes de mariachis incluent une basse surdimensionnée qui est souvent deux fois plus grande que le musicien qui la joue : le guitarrón. Ce grand instrument en forme de guitare avec un dos en forme de V possède six cordes et maintient le reste du groupe en rythme. Son grondement résonnant aiguise le son de la guitare principale, ce qui rend sa présence cruciale. Stephany Mejia, joueuse de guitarrón et fondatrice de Mariachi Loco del Vallea noué une relation avec sa passion pour la musique mariachi lorsqu’elle a suivi des cours à l’École des arts du spectacle et des arts visuels de la Plaza de la Raza. Passant de la guitare à la vihuela pour finalement atterrir sur le guitarrón, la musicienne de San Fernando Valley s’est attachée à la basse comme acte d’émancipation féminine – ce sont généralement les hommes qui en jouent.

« Mon instrument a une signification particulière pour moi. J’ai acheté [my guitarrón] d’une musique d’Alejandro Fernández [the mariachi singer and son of Vicente Fernandez]« Je suis très reconnaissante envers toi, qui nous a quittés récemment », a déclaré Mejia. « Beaucoup de gens ne le savent pas ou ne l’apprécient probablement pas. Mais d’une certaine manière, j’ai l’impression qu’il m’a été transmis. »

Violon

Généralement reconnu comme un instrument d’orchestre, le violon est l’un des principaux composants mélodiques du mariachi. Indépendamment du rythme du groupe, ses quatre cordes ajoutent un élément fougueux au style traditionnel de la musique folklorique. De nombreux groupes de mariachis ont plusieurs violonistes qui créent ensemble un son plus complet, bien que chacun ait également des responsabilités distinctes. Les Chorizeras Pour la violoniste Anisette Noperi, l’instrument est une affaire de famille, car son père et ses frères jouent également. Ayant été formée dans un orchestre et un groupe de mariachis, elle est ravie de voir comment les interprètes de musique mexicaine contemporaine expérimentent le violon.

« Je sais jouer de la musique mariachi traditionnelle, mais en même temps, [contemporary música Mexicana] « Cela nous permet d’évoluer », a déclaré Noperi. « Tous ces nouveaux sons que nous sommes capables d’intégrer font de nous de meilleurs musiciens. »