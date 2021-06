« The Family Man » a débuté sa deuxième saison sur Amazon Prime le 4 juin. La série est créée par Raj Nidimoru et Krishna DK. Le spectacle tourne autour de l’histoire d’un homme de la classe moyenne qui est également un espion de classe mondiale, Srikant Tiwari, interprété par Manoj Bajpayee. Le spectacle présente également Samantha Akkineni, Priyamani, Sharad Kelkar, Sharib Hashmi, Sunny Hinduja et Vedant Sinha.

Priymani, qui incarne le personnage de Suchi Tiwari dans la série, est lié à la très talentueuse Vidya Balan. C’est un fait moins connu mais les deux sont cousins ​​germains. Priyamani avait parlé à BehindWoods il y a une dizaine d’années en 2010 de son équation avec Vidya Balan. « Nous ne nous rencontrons pas aussi souvent que nos parents. Je suis très fière qu’elle soit de la famille et je lui souhaite une belle carrière », a-t-elle déclaré.

Dans une interview avec Deccan Chronicle en 2012, Priyamani a déclaré qu’elle ne voulait pas prendre de l’élan en s’accrochant au succès de Vidya. « Je n’ai pas besoin de suivre les conseils de ma cousine au second degré sur les films à signer ou non. Je suis trop indépendante pour lui demander conseil », a-t-elle déclaré.

« Je pourrais gagner plus de kilomètres si je fais rebondir le nom de Vidya dans les médias de Mumbai, mais je suis totalement opposé à cette idée. Certaines personnes peuvent se vanter de leurs liens pour gravir les échelons mais je ne suis pas comme ça. Rien ne peut remplacer le talent, » elle a ajouté.

Priyamani et Vidya ont toutes deux reçu le prix national de la meilleure actrice. La performance de Priyamani dans le film de 2007, « Paruthiveeran » lui a valu cet honneur prestigieux et le travail de Vidya a été reconnu dans son film de 2011, « The Dirty Picture ».

Priyamani, a célébré son 37e anniversaire la semaine dernière et se réjouit du glorieux succès de « The Family Man ». Elle a démarré sa carrière de mannequin. Elle a réalisé de nombreux films et joué divers rôles dans plusieurs langues, notamment le télougou, le kannada, le tamoul, le malayalam et l’hindi. Sa première percée sur la scène nationale est venue avec son numéro de danse, « One Two Three Four » aux côtés de Shah Rukh Khan dans le film de 2013 « Chennai Express ».