Découvrez pour la première fois l’énorme nouvel ensemble de Coronation Street alors que les acteurs se rassemblent pour lancer l’extension épique de Weatherfield

CORONATION Street est sur le point d’accueillir un tout nouveau drame après avoir dévoilé pour la première fois un décor au-delà des rues pavées.

Les téléspectateurs pourront désormais voir la communauté Weatherfield au sens large grâce à une nouvelle extension de set.

En construction depuis neuf mois, les téléspectateurs verront le Weatherfield Precinct sur leurs écrans à partir de la nouvelle année.

L’enceinte a longtemps été mentionnée par les personnages de la série mais n’a jamais été vue à l’écran.

Maintenant, pour la première fois, les téléspectateurs pourront voir les personnages vaquer à leurs activités de magasinage quotidiennes avec des voyages en dehors de l’ensemble actuel de Corrie.

Les membres de la distribution de l’émission se sont réunis pour voir le dévoilement de l’ensemble impressionnant pour la première fois.

Des habitués tels que Sally Dynevor (Sally Metcalfe), Antony Cotton (Sean Tully), Elle Mulvaney (Amy Barlow), Tanisha Gorey (Asha Alahan), James Craven (Aaron Sandford) et Jack P. Shepherd (David Platt) étaient parmi certains de le casting vérifiant les nouvelles installations de tournage.

La nouvelle construction contient deux étages avec une série de maisonnettes, un escalier et un balcon menant aux propriétés.

En plus de cela, la zone principale de l’enceinte comprend une place et une gamme de magasins et d’unités, tous basés sur le site MediaCityUK à Salford, dans le Grand Manchester.

Il y aura également un tout nouveau parc pour enfants avec un ensemble de balançoires et de manèges pour que les enfants de la rue puissent s’amuser.

Certains des deux premiers personnages à utiliser le nouvel ensemble seront Roy Cropper et Evelyn Plummer lorsqu’ils commenceront à faire du bénévolat dans un magasin de charité.

Le casting commencera le tournage sur le tout nouveau plateau la semaine prochaine, le plateau faisant sa première apparition à l’écran en janvier.

Parlant de l’énorme nouvelle expansion et de sa portée pour jouer à des scénarios incroyables, le producteur Iain MacLeod a déclaré: «Chapeau à nos équipes de conception et de construction qui ont

a évoqué une nouvelle enceinte totalement convaincante pour notre drame !

«Ils se sont inspirés des nombreuses zones commerciales réelles de Salford à la fin du XXe siècle et ce qu’ils ont créé est un espace brillant et plein de caractère pour raconter un large éventail d’histoires.

“Attendez-vous à voir des adolescents traîner à la boutique de desserts, des familles profiter de l’aire de jeux et, après la tombée de la nuit, une galerie de voyous, jusqu’à

affaires louches dans les ginnels.

La construction sur le plateau a duré neuf mois et s’est déroulée alors que le tournage se déroulait autour de lui cinq jours par semaine.

Il s’agit de la deuxième expansion depuis que le spectacle a déménagé dans sa maison actuelle de MediaCity après le dévoilement de Victoria Gardens et de ses environs en 2018.

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi à 20h. Weatherfield Precinct fera ses débuts sur les écrans à partir de janvier 2023.