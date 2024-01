Découvrez Pauly Shore dans le rôle de Richard Simmons dans un court métrage

“Yo”, dit Pauly Shore en répondant au téléphone pour discuter avec EW de son dernier projet. “Je suis au gymnase d’Austin sur le tapis roulant.”





Son emplacement actuel est approprié étant donné qu’il joue le rôle d’un gourou légendaire du fitness dans un biopic potentiel, dont EW peut révéler en exclusivité qu’il est actuellement en développement. “Je fais de l’exercice pour mon Richard Simmons”, explique-t-il, “pour essayer de rester positif et de rassembler le monde.”





Le comédien et acteur a écouté les suggestions de ses fans sur ses vidéos YouTube et sur les réseaux sociaux, où ils ont commenté sa ressemblance avec l’excentrique et fougueux Simmons, devenu célèbre avec ses vidéos d’aérobic “Sweatin’ to the Oldies” et ses apparitions dans des talk-shows.





Pauly Shore ; Richard Simmons.

Denise Truscello/WireImage ; Jason Kempin/Getty Images





Mais Shore pense que les similitudes sont plus profondes. “JE suis lui”, dit-il. “J’aime aider les gens. J’aime la santé. J’aime mettre cette énergie là-bas. Grâce à ma mère et [The Comedy Store], elle a aidé beaucoup de gens et cela m’a en quelque sorte été transmis – j’aide les comédiens et les gens, et donc je m’identifie vraiment à Richard. Et je vais à la salle de sport depuis que je suis enfant. Et je pense que je suis aussi un peu exagéré, donc j’ai l’impression de me connecter avec lui. Et je le connais depuis des années. J’ai commencé dans les années 90… Je le voyais toujours et je lui faisais toujours des câlins, des high fives et tout ça.”





Et maintenant, il s’est donné pour mission de donner à l’histoire de Simmons un traitement biographique, en développant un film qui, espérons-le, sera tourné cet été avec la société de production du producteur Mark Wolper, lauréate d’un Oscar et d’un Emmy, Wolper Organization (une filiale de Warner Bros. Entertainment). ). Shore s’est également associé à Jake Lewis, dont court métrage sur Robin Williams est devenu viral il y a plusieurs années, sur le court métrage Le bouffon de la cour, qui sera présenté en première cette semaine à Park City, Utah, lors du Festival du film de Sundance.





EW a un aperçu exclusif ci-dessous de Shore dans le rôle de Simmons, ainsi qu’un teaser pour ce court métrage. Et Shore explique son lien avec la personnalité désormais solitaire, sa réaction aux comparaisons, si Simmons sera impliqué, et plus encore.









ENTERTAINMENT WEEKLY : Quelle a été votre première réaction lorsque les gens vous ont dit que vous devriez jouer Richard Simmons dans quelque chose ?





RIVE PAULY : Eh bien, je pense que c’est cool. Je pense que dans le business dans lequel nous nous trouvons actuellement, le public le contrôle en grande partie. Ce sont eux qui l’ont inventé. Je veux dire, je viens de faire mon Vidéos “Suer avec le Wiez” de Vegas… toutes ces vidéos de moi m’entraînant dans mon jardin… les gens commentent et vous lisez ce que les gens disent. C’est donc un peu là que ça a décollé. Les gens disent toujours que je leur rappelle Richard Simmons. J’ai même eu ça en public – les gens disaient : “Oh, mec, quoi de neuf ? Je te connais ! Tu es Richard Simmons.” Donc je reçois ça parfois. C’était en quelque sorte déjà là.





Pensiez-vous que vous lui ressembliez ?





Je veux dire, en partie. Ouais je pense que oui. C’est d’ailleurs un compliment. Il est très beau. De plus, son style et le mien sont très exagérés et spontanés, donc c’est déjà inhérent à moi. Donc vous avez déjà toutes ces choses qui le représentent en moi.





Pauly Shore dans le rôle de Richard Simmons dans le court métrage « The Court Jester ».

Issak Morin





Une fois que vous jouiez un peu au téléphone, avez-vous pu lui parler ?





Ses gens ont répondu et ils ont dit qu’il m’aimait et qu’il aimait ma mère, le magasin et tout ça, mais pour le moment, il veut juste faire profil bas et ne pas vraiment s’impliquer. C’était sa réponse. À partir de là, j’ai été approché par la Wolper Organization, qui a un premier accord avec Warner Bros. [and] qui voulaient faire un biopic sur Richard Simmons – nous avons un accord d’achat en ce moment. Ainsi, chaque semaine, nous discutons avec différents scénaristes et ils nous donnent leur point de vue sur la façon dont ils voient le film. Voilà donc où nous en sommes dans le processus.





Et puis [my managers] J’ai reçu un autre e-mail aléatoire de ce réalisateur nommé Jake Lewis qui a réalisé le court métrage de Robin Williams et il a dit qu’il voulait faire un court métrage de Richard Simmons, sans savoir que j’avais déjà un accord avec cette société de production. J’ai dit : « Envoyez-moi le scénario. » Alors il m’a envoyé le scénario et il l’a sorti. Il vient de réussir. Je n’ai eu aucun changement. Et j’ai vu ses capacités en tant que réalisateur et son directeur photo, et la façon dont il a tourné le test d’écran de Robin, je me suis dit, putain, ce type est génial. Et puis je l’ai rencontré, puis nous sommes tombés amoureux de l’ambiance et de tout ça, et puis nous avons mis tout ça ensemble avant Noël… Mon sentiment est qu’une fois que cette chose sera publiée et si elle obtient la réponse, nous j’espère que ce sera le cas, plus d’écrivains se mobiliseront et plus de gens verront, comme, oh merde —, d’accord, c’est le ton, c’est la sensation, c’est le look, c’est le style. Mais la vie est bizarre. On ne sait jamais.

Le court métrage se déroule dans un seul endroit, n’est-ce pas ? Tout au Spectacle d’Ellen DeGeneres?



Exactement. Cela se passe au début des années 2000 et Richard s’apprête à faire le Hélène spectacle, Une actrice nommée Tamra [Brown]et puis il y a un genre de PA maladroit (Jesse Heiman) sur le plateau, et il est un peu en surpoids et il gêne en quelque sorte tout le monde – tout le monde est gentil de lui crier dessus parce que Richard Simmons est là et c’est juste très, très inconfortable pour lui. Et Richard voit cela diminuer. Alors Richard sort et il fait ce truc Hélène, et puis après, il y a tout ce monologue que j’ai – ou Richard a – avec son assistant personnel maladroit près de la table des services d’artisanat où je mets en lumière à quel point il est vraiment beau et à quel point il est spécial, et je l’aide à se redresser un peu. . Cela commence de manière plutôt amusante, puis la dernière partie est le message de Richard.





Pauly Shore dans le rôle de Richard Simmons dans le court métrage « The Court Jester ».

Issak Morin





Espérez-vous qu’un long métrage se concentre sur un moment très spécifique de la vie de Richard ? Ou êtes-vous prêt à voir toutes les idées ici ?





Je pense que ce que vous venez de dire dans la dernière partie de votre question correspond exactement à la situation parce qu’en fin de compte, vous voulez laisser les créatifs faire des choses créatives. Ainsi, lorsque différentes idées vous sont proposées, tout le monde a un angle et un style différents et ce que c’est. Et je ne veux pas mettre le doigt sur ce que c’est exactement. Je veux entendre l’histoire, puis être en résonance avec cette histoire particulière à ce moment-là, puis apporter quelque chose à la table à partir de là.





En ce qui concerne le fait que Richard souhaite rester à l’écart et ne pas participer, pensez-vous que cela vous donne une certaine liberté de création ou préférez-vous avoir sa contribution et ses idées ?





Eh bien, il a écrit un livre et il y a beaucoup de choses là-bas, donc si nous restons cohérents avec son histoire, une fois que nous aurons commencé à l’écrire, je pense qu’il s’en sortira bien. Mais mon attitude est la suivante : si nous le construisons, il viendra. C’est mon espoir. J’espère qu’il verra que ça a l’air bien, que ça fait du bien, que c’est vrai. Et puis il pourrait simplement dire, merde à un moment donné – “Je suis déprimé. Je vais vous aider les gars, j’en ferai partie et je vous tiendrai la main.” Nous nous tiendrons tous par la main et nous travaillerons ensemble. Richard Simmons était un homme très, très, très spécial et il avait un énorme message. Et je pense que ce message est encore plus important aujourd’hui qu’il ne l’était à l’époque. Je viens de le faire. Avec la santé mentale, l’obésité et les gens qui ne prennent pas soin d’eux-mêmes – et il a toujours eu une manière très amusante et il a mis les gens à l’aise.





Pauly Shore dans le rôle de Richard Simmons et Tamra Brown dans le rôle d’Ellen DeGeneres dans le court métrage « The Court Jester ».

Issak Morin





J’ai l’impression qu’à chaque fois qu’il passait à la télévision, c’était ce type qui vous faisait sourire. Mais on sait qu’il n’y a pas toujours eu des sourires en coulisses. Je dois donc imaginer de votre point de vue, pas seulement à cause de toutes les façons dont vous vous sentez connecté à lui ou lui ressemblez, que ce que vous pourriez explorer du point de vue du jeu d’acteur doit être une pensée passionnante.





Oui c’est le cas. Je veux dire, vous regardez le biopic d’Elton John, le biopic de Freddie Mercury, même si quelqu’un fait mon biopic – plus les gens sont heureux, plus les gens sont tristes. Les gens du secteur du divertissement donnent leur cœur et leur âme au public, mais seuls, ils sont en quelque sorte épuisés. Et je pense que cela le rend très pertinent. Une fois que nous aurons commencé à découvrir qui était ce type, ce que nous découvrirons sera intéressant. Je sais qu’il a été souvent victime d’intimidation parce qu’il était potelé – c’était un gros problème, et cela faisait probablement partie de sa motivation et de son raisonnement pour se mettre en forme. Mais encore une fois, nous ne faisons qu’effleurer la surface en ce qui concerne l’histoire. Nous savons qu’il a en quelque sorte envie d’être laissé seul dans sa maison, et il veut juste se détendre. D’après ce que j’ai compris, il n’est pas malade, ce qui est génial, et il se détend simplement. Voilà donc où il en est, mais il manque aux gens et les gens l’aiment.





Vous avez fortement soutenu votre L’Homme Encino ses coéquipiers, Brendan Fraser et Ku Huy Quan ces dernières années, avec tous leurs énormes succès et leurs victoires aux Oscars. Est-ce que voir leurs « retours » a attisé votre envie de faire un film et de sortir et plus encore ?





Ouais, ça en fait partie. Mais plus important encore, je pense que c’est la bonne histoire. Le retour et tout le reste est quelque chose que tout le monde veut avoir. Tout le monde veut avoir cette opportunité et ce plan pour revenir avec le bon scénario, le bon réalisateur et la bonne histoire. Je veux dire, regarde Mickey Rourke et Le lutteur, quand il a fait cette course, cela arrive tout le temps. J’espère donc que mes étoiles s’aligneront… J’espère le meilleur, et j’espère que nous aurons un grand écrivain parce que si ce n’est pas sur la page, ce n’est pas sur scène. Nous devons nous assurer que tout cela est parfait avant même de commencer à avancer.





Le bouffon de la cour fait sa première à Sundance à 21 h MT le vendredi 19 janvier à The Cabin à Park City, Utah et sera disponible en streaming ce soir-là sur YouTube. Il y aura une deuxième projection à 21 h MT le lundi 22 janvier, également à The Cabin.





Affiche du court métrage « Le bouffon de la cour ».

Emil Gurvin/Karolina Edgren





Cet entretien a…