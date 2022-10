Découvrez où le prince Harry et Meghan Markle ont réservé une place dans le bureau du roi Charles

Au moins ils ont fait le bureau !

Dans nouvellement vidéo publiée de la rencontre du Premier ministre britannique Liz Truss avec le nouveau monarque régnant, le roi Charles III, les fans ont rapidement remarqué que dans son bureau au palais de Buckingham, le roi a une photo de son fils séparé, le prince Harry, et de sa belle-fille Meghan Markle de leur le jour du mariage exposé aux côtés d’autres photos de famille.

Depuis la fin de la période de deuil de la reine Elizabeth II, le roi Charles est occupé par des fonctions royales, tandis que son fils et sa belle-fille ont disparu d’Angleterre, très probablement de retour chez eux en Californie.

Depuis qu’il a quitté ses fonctions de membre de la famille royale en 2020, la relation entre le roi et son plus jeune enfant est particulièrement déroutante.

Le prince Harry a parlé franchement de la relation tumultueuse qu’il a eue avec son père et son frère aîné, le prince William, après avoir cessé d’être un membre actif de la famille royale.

Il a été annoncé que le couronnement du roi Charles aurait lieu le jour de l’anniversaire du fils du prince Harry, laissant les gens se demander s’il s’agissait d’un camouflet indirect.

Le prince Harry et Markle ont récemment été rétrogradés au bas du site Web de la famille royale, avec le prince Andrew en disgrâce, frère cadet du roi Charles.

Historiquement, le roi Charles et Harry ont eu une relation solide – le monarque ayant même accompagné Markle dans l’allée lors de son mariage, en l’absence de son propre père.

Charles a parlé de l’amour qu’il a pour le duc et la duchesse de Sussex, mais des rapports contradictoires sur la façon dont le roi sera plus inclusif et accueillant pour Harry et Markle laissent leur statut actuel de relation en l’air.

