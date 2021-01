Aujourd’hui a été un très grand jour pour Samsung, comme vous le savez peut-être déjà. Les Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra ont finalement été dévoilés après des mois de rumeurs, de fuites et de spéculations. Alors maintenant que le chat est sorti du sac officiel, nous avons hâte de tout vous dire sur le trio. Et quelle meilleure façon de le faire qu’une courte vidéo sur leurs principales caractéristiques?

Exactement. C’est ici. Nous vous expliquons tout ce qui est important sur les nouveaux appareils (et il y a beaucoup de choses à couvrir), en un peu moins de huit minutes. Nous appelons cela efficace. Asseyez-vous et profitez du trajet!

Bien sûr, il y a beaucoup plus à dire sur les nouveaux produits phares de Samsung, ainsi que sur les Galaxy Buds Pro, et nous vous donnerons notre point de vue beaucoup plus détaillé sur chacun d’entre eux dans leurs prochaines critiques. Restez à l’écoute! Et en attendant, ne manquez pas notre récapitulatif de la couverture Galaxy Unpacked, qui vous dirige vers toutes les différentes actualités qui sont sorties du siège de Samsung aujourd’hui.