Découvrez notre vidéo Flashback, on revisite le Sony Ericsson Xperia X10 mini

Si vous êtes l’un de nos lecteurs fréquents ici à GSMArena, vous connaissez probablement notre série Flashback. Habituellement publiés le week-end, nous examinons certaines technologies obsolètes qui offrent un aperçu de l’évolution de la technologie depuis lors. Nous avons également commencé à faire des vidéos Flashback mettant en évidence certains des matériels avec lesquels nous avons joué il y a des années.

Cette fois, nous visitons le Sony Ericsson Xperia X10 mini que nous avons examiné pour la première fois il y a plus de dix ans en 2010. Avec son gros profil de 16 mm, le Xperia X10 mini est un précurseur de ce que nous verrions finalement se matérialiser comme Sony Gamme compacte de téléphones.

À une époque où les téléphones polyvalents étaient encore très populaires, le Xperia X10 mini était bien plus compact que la plupart des nouveaux smartphones, et son logiciel a été conçu comme tel. Il avait un accès complet à l’Android Market et à son énorme catalogue d’applications.

L’écran de 2,55 pouces (320×240 px) du téléphone utilisait un skin personnalisé sur Android 1.6 Donut qui était optimisé pour un petit écran avec des raccourcis conviviaux dans le lanceur. Il s’agissait d’une seule caméra 5MP à l’arrière, et elle n’enregistrait que des vidéos 480p à 30fps.

Dites-nous ce que vous pensez de notre vidéo Flashback, voulez-vous en voir plus comme celles-ci ?