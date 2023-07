Découvrez notre Kia EV6 2022 à long terme : mise à jour de 4 000 milles

Le premier véhicule électrique dédié de Kia, le 2022 EV6, nous a beaucoup impressionnés lors de son lancement et à nouveau lors de son arrivée dans le garage CNET au début de l’année dernière avec son bon équilibre entre performances, autonomie et, surtout, valeur. Et je n’étais pas le seul. L’EV6 a fait une véritable tournée de récompenses l’année dernière, remportant plusieurs prix de voiture et de VUS de l’année, dont le Véhicule utilitaire nord-américain de l’année. (Divulgation complète, je suis un juré NACTOY.)

Il n’est donc pas surprenant que lors du choix de notre prochain véhicule d’essai à long terme – une voiture que je devrais parcourir des milliers de kilomètres au cours de l’année prochaine – nous ayons opté pour l’EV6. Bien sûr, au moment où nous avons spécifié notre testeur, l’EV6 GT brûlante venait tout juste d’être annoncée et n’était pas encore disponible, nous devions donc nous contenter de moins de ses 576 chevaux. Pourtant, les niveaux de finition les plus conservateurs ont encore beaucoup à offrir.

Nous avons opté pour le modèle EV6 Wind e-AWD de l’année modèle 2022, en partie parce que nous avons déjà évalué le modèle GT-Line haut de gamme et en partie en nous basant sur l’intuition qu’il s’agit du point idéal de la gamme. Notre choix nous donne un système de traction intégrale à deux moteurs avec une puissance combinée de 320 chevaux et un couple de 446 livres-pied. Associé à la batterie longue portée de 77,4 kilowattheures de Kia, l’EPA estime que j’aurai en moyenne environ 274 miles d’autonomie par charge, ce qui équivaut à 3,125 miles par kilowattheure en tenant compte de facteurs tels que la réserve de batterie.

La spécification Wind e-AWD offre le meilleur équilibre entre performances, autonomie et fonctionnalités de l’EV6. Antuan Goodwin/CNET

Sauter la GT-Line pleine de graisse signifie que j’ai dû me passer d’un toit ouvrant, de roues plus grandes de 20 pouces, d’une garniture de carrosserie GT-Line de couleur assortie et de quelques autres cloches et sifflets. Jusqu’à présent, les 19 se sont avérés être le choix légèrement meilleur pour la portée et le confort, tandis que le reste des différences est purement esthétique. Aller avec le Wind e-AWD moins cher nous a permis de garder environ 2 000 $ de notre budget hypothétique dans notre poche; le VUS électrique est arrivé avec un prix autocollant de 55 105 $ comprenant un ensemble technologique de 1 500 $, les frais de destination de 1 295 $, 495 $ pour la peinture Glacier blanc cassé et 415 $ de tapis de sol et de housses de chargement.

En configurant l’application pour smartphone Kia Access à la livraison, j’ai donné à notre Kia le surnom Linka d’après l’Europe de l’Est, Planeteer sur le thème du vent. L’application me permet de surveiller à distance l’emplacement et l’état de charge de l’EV6, ainsi que d’envoyer des commandes à distance pour verrouiller et déverrouiller les portes, ouvrir le hayon ou activer les commandes de climatisation. C’est également un hub pratique pour garder un œil sur les cycles de service de l’EV6, pas qu’il nécessite beaucoup d’entretien.

Tout de suite, j’ai rencontré le plus gros nit que je dois choisir avec le 2022 EV6. Contrairement à ses cousins ​​​​HMA E-GMP, les Hyundai Ioniq 5 et Genesis GV60, le Kia EV6 n’est pas livré avec un câble de recharge domestique inclus. L’EV comprend l’adaptateur V2L pratique du constructeur automobile qui vous permet d’extraire du jus de la batterie pour alimenter des appareils ou des appareils électroniques en cas d’urgence ou hors réseau, mais vous êtes seul lorsqu’il s’agit de trouver une solution pour obtenir de l’énergie. dans la fichue chose.

Pour être juste, je recommanderais à tout propriétaire potentiel de véhicule électrique d’envisager d’installer une borne de recharge permanente de toute façon pour rationaliser la commodité de la recharge quotidienne. Pourtant, un câble et une brique de charge de 110 volts ou 240 volts inclus seraient utiles comme solution de charge de transition pendant les premières semaines de possession, puis pour une charge d’urgence sur la route. Les nouveaux propriétaires peuvent profiter du Kia Charge Pass inclus, qui comprend 1 000 kW de charge rapide Electrify America DC, mais cela dépend fortement de la proximité d’une station. Heureusement, j’habite pas mal à côté.

En supposant que vous atteigniez la marque de l’EPA et que vous viviez près d’une station, Kia inclut environ 3 000 miles de charge rapide CC gratuite avec l’EV6. Antuan Goodwin/CNET

Malheureusement, je ne suis que l’intendant de l’EV6 pour l’année, pas son véritable propriétaire, donc je ne peux pas profiter de la recharge gratuite Kia Charge Pass. Au lieu de cela, j’ai payé de ma poche chaque kilowattheure consommé. C’est un peu décevant, mais cela m’a permis d’observer le coût d’une charge rapide DC fréquente.

J’ai pris livraison de Linka fin novembre 2022 et j’ai parcouru environ 4 120 milles au cours des sept derniers mois. Environ les deux tiers de ces kilomètres sont autour de la ville sur les rues de surface et les routes secondaires, le reste étant des kilomètres d’autoroute dans un trafic modéré avec quelques trajets routiers plus longs également. Malheureusement, une saison hivernale inhabituellement pluvieuse a laissé mes routes dynamiques préférées fermées en raison de glissements de terrain jusqu’à très récemment, donc la plupart de mes tests jusqu’à présent ont été en mode Normal ou Eco, avec seulement quelques immersions dans le programme Sport. Au cours de sa durée de vie, j’ai atteint une efficacité moyenne d’environ 3,3 mi./kWh, une touche meilleure que ce que l’EPA estime, avec des trajets individuels s’étendant parfois jusqu’à 4,0 mi./kWh.

Je ne charge presque jamais l’EV6 au-delà de la barre des 80 % – la charge rapide devient beaucoup plus lente et plus chère pour ces derniers 20 % – et je ne la laisse jamais descendre en dessous d’environ 20 % pour des raisons de sécurité. Cela signifie que j’obtiens environ 150 à 160 miles réels entre les charges. Electrify America facture environ 0,48 $ par kWh et, en moyenne, mes sessions de charge rapide DC de 20 à 80 % me coûtent environ 20 $. Aux environs de 1 800 milles, je me suis réveillé et j’ai opté pour le programme Pass Plus d’EA. Pour 4 $ par mois, le plan réduit le prix par kWh à 0,36 $, ramenant ma session moyenne de 20 à 80 % à seulement 16 $ et se remboursant essentiellement après une seule charge.

J’ai également pu compléter la charge rapide DC avec la charge occasionnelle de niveau 2 plus lente incluse avec le stationnement de longue durée aux aéroports de San Francisco et d’Oakland et gratuitement dans certains établissements de vente au détail, ce qui est un avantage appréciable. Dans l’ensemble, j’ai dépensé 414,55 $ en recharge pour l’année jusqu’à présent, soit environ 0,10 $ par mile sans compter les frais d’assurance, qui ont été couverts par Kia pendant la durée de ce test à long terme. (Frais d’assurance pour les véhicules électriques ont tendance à être plus élevés que les voitures à combustion, que vous voudrez prendre en compte dans vos propres calculs.)

La chose la plus ennuyeuse à propos de l’EV6 est peut-être qu’il comprend un adaptateur V2L, mais pas de câble de recharge domestique. Antuan Goodwin/CNET

Enfin, il y a la question de l’entretien, ou plutôt de son absence. La plupart des véhicules modernes, EV ou ICE, ne devraient probablement pas nécessiter d’entretien sérieux dans les quelques centaines de kilomètres, mais l’EV6 semble être particulièrement facile à entretenir pour les années à venir, ne nécessitant qu’un entretien occasionnel du liquide de refroidissement et des freins toutes les quelques années. Le premier événement d’entretien majeur prévu n’est pas prévu avant 24 000 milles, lorsque le véhicule électrique aura besoin d’une rotation des pneus et d’une inspection de ses freins, de son climatiseur, de sa batterie de 12 volts et de ses composants de suspension. Le prochain remplacement majeur, le liquide de frein, n’est pas avant 48 000 milles ou environ deux ans, selon la première éventualité.

Bien sûr, il y a un entretien de routine qui doit être entretenu. Jusqu’à présent, je n’ai eu qu’à surveiller la pression des pneus lorsque la température fluctue (pour des raisons de sécurité et d’efficacité optimale) et à remplir le liquide de lave-glace au besoin. Avec toute la pluie, j’ai également dû nettoyer régulièrement la caméra arrière. (Kia devrait vraiment envisager d’ajouter une rondelle pour cela aussi.)

Le plus gros point à retenir de cette première étape confirme ce que je sais déjà : la recharge rapide est peut-être mieux réservée à la recharge loin de chez soi – lors de trajets en voiture ou lors de déplacements. Pour rendre l’EV6 vraiment rentable, je devrai trier la recharge à domicile, idéalement en utilisant une alimentation hors pointe moins chère, ce que nous aborderons dans la prochaine mise à jour.