Découvrez l’ultime playlist groovy de la mousson pendant que vous attendez désespérément des douches ! | Actualités musicales

New Delhi: Bien que la saison des moussons ait commencé dans plusieurs États indiens, les habitants de Delhi aspirent toujours à des douches rafraîchissantes pour frapper leur ville. Compte tenu de la chaleur étouffante entourant Delhi et UP, une forte averse de pluie refroidirait la température et apporterait un soulagement aux gens. La saison des pluies est souvent associée à une brise fraîche, au parfum terreux du sol après la pluie et à la clarté qu’elle apporte en éliminant toute la pollution de l’air.

Il peut également évoquer des émotions, nous rappeler des souvenirs et, plus important encore, nous inciter à rester à la maison et à profiter du beau temps. Oui, c’est frustrant de vivre une mousson retardée, surtout avec des prédictions qui se trompent presque tous les jours ! Cependant, l’attente peut être amusante si vous avez une liste de lecture de mousson à vos côtés. Alors, en attendant que les averses frappent bientôt notre ville, voici quelques tubes de Bollywood pour déclencher la fièvre de la mousson.

Écoutez ces chansons de mousson:

1. Bhage Re homme: Cette chanson emblématique de « Chameli » avec Kareena Kapoor et Rahul Bose est un favori de la mousson ! Kareena Kapoor profitant de la pluie, éclaboussant de l’eau, c’est comme ça que nous aimerions tous célébrer la saison des moussons. La chanson, chantée par Sunidhi Chauhan, a été composée par Sandesh Shandilya.

2. Cham Cham : Obtenez votre groove sur la chanson de Shraddha Kapoor de ‘Baaghi’ avec Tiger Shroff. Dans cette chanson de pluie moderne, nous voyons Shraddha Kapoor danser sous la pluie. Ce numéro plein d’entrain vous remontera sans aucun doute le moral.

3. Idhar Chala Principal Udhar Chala : Vous vous souvenez du spectacle de danse époustouflant de Hrithik Roshan et Preity Zinta dans Koi… Mil Gaya ? Bien sûr, vous le faites! Descendez le chemin de la mémoire et écoutez cette chanson de mousson à feuilles persistantes.

4. Barso Re Megha : Chantée par Shreya Ghoshal, cette chanson est on ne peut plus douce et mélodieuse. Mettant en vedette la beauté de Bollywood Aishwarya Rai dans la vidéo et tournée dans un endroit pittoresque, cette chanson vous emmènera dans un autre monde !

5. Zara Zara Behekta Hai : Cette chanson de ‘Rehnaa Hai Terre Dil Mein’ avec Dia Mirza et R. Madhavan est la chanson parfaite à écouter avec votre partenaire tout en regardant la pluie. Il a été chanté par Bombay Jayashri et est devenu un énorme succès ! En fait, c’est toujours l’une des chansons les plus populaires.